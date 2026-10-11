LIVE TEXT Atacuri în Harkiv și Sloviansk: o persoană a decedat, iar alte 15 au fost rănite. Război în Ucraina, ziua 1691

UPDATE 18:15 Șapte persoane au fost rănite în orașul Sloviansk, regiunea Donețk, în urma unui atac aerian rus.

La locul loviturii asupra unui complex rezidențial cu blocuri de locuințe, specialiștii Serviciului Național de Situații de Urgență au salvat 5 persoane.

Armata rusă a lovit clădiri cu 9 și 5 etaje. Un bărbat a rămas blocat sub dărâmături. Salvatorii l-au eliberat de sub resturile clădirii și l-au transportat la spital.

Cu ajutorul scărilor manuale și ale celor montate pe mașini, echipele de urgență au salvat 4 persoane care nu puteau părăsi singure locuințele. De asemenea, au stins 2 focare de incendiu în apartamente.

În total, au fost avariate 9 blocuri de locuințe și un magazin.

UPDATE 18:10 În orașul Harkiv, o femeie de 36 de ani a murit în urma unui atac rusesc, iar alte 8 persoane au fost rănite, printre care și un copil, au anunțat pompierii.

Astăzi, în cursul zilei, armata rusă a lansat un atac aerian asupra zonei rezidențiale din cartierul Nemișlianski al orașului. La locul loviturii, o clădire de locuit a fost distrusă.

A izbucnit un incendiu pe o suprafață totală de 600 mp. Au ars clădirea de locuit, autoturisme și stuf. De asemenea, au fost avariate locuințele învecinate.

UPDATE 18:00 Președintele SUA, Donald Trump, a declarat duminică, 11 octombrie, că Ucraina și Rusia au convenit asupra unui „armistițiu energetic”.

Într-o postare pe rețelele sociale, Trump a afirmat că armistițiul energetic intră în vigoare imediat, dar nu a oferit detalii suplimentare.

UPDATE 13:10 În regiunea Dnipropetrovsk, 6 persoane au fost rănite în urma atacurilor rusești, printre care 2 copii și un salvator.

În timpul nopții și dimineața, trupele ruse au atacat patru raioane din regiunea Dnipropetrovsk.

În Dnipro, 4 persoane au fost rănite, printre care 2 copii. Echipele de intervenție au salvat 30 de persoane dintr-o clădire, printre care și un copil. Au fost avariate blocuri de locuințe, iar în spațiile de depozitare au izbucnit incendii.

În raionul Nikopol, un salvator a fost rănit, iar o unitate de pompieri și salvare a fost avariată. De asemenea, comunitățile din Marhaneț, Cervonohrîhorivka și Pokrovsk au fost ținta atacurilor rusești.

În raionul Sinelnikov, un bărbat a fost rănit. A luat foc o casă particulară împreună cu o anexă.

În raionul Krîvîi Rih, în comunitatea Zelenodolsk, au fost avariate o casă particulară și o conductă de gaz.

UPDATE 13:00 În regiunea Kiev, continuă operațiunile de stingere a incendiului provocat de atacul Federației Ruse asupra unei întreprinderi industriale din raionul Bucea. Pompierii au localizat incendiul.

În ultimele 24 de ore, 15 locuințe au fost avariate, iar 7 persoane au fost rănite.

UPDATE 09:20 O clădire de locuințe din Odesa a fost avariată în urma unui atac rusesc. Trei apartamente au fost distruse, iar acoperișul a luat foc, fără a fi înregistrate victime. Pompierii au stins incendiul.

UPDATE 09:15 În noaptea de 10 spre 11 octombrie (începând cu ora 18:00 din 10 octombrie), forțele ruse au lansat un atac asupra Ucrainei cu 116 drone de atac.

Conform datelor preliminare, până la ora 08:30, apărarea antiaeriană ucraineană a doborât/neutralizat 94 de drone de tip Shahed (74 dintre acestea fiind cu reacție), Gerber și alte tipuri de drone.

S-au înregistrat impacturi a 10 drone în 7 locații, precum și căderea resturilor acestora în 9 locații.