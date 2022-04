Luni, 4 aprilie, este a 40-a zi de război în Ucraina. De la începutul invaziei ruse asupra Ucrainei, potrivit ONU, au murit 1 417 de civili ucraineni, iar 2 038 au fost răniți. Luni dimineața, 4 aprilie, alerte de raid aerian au fost declanșate în regiunea Nicolaev. Ucraina continuă să evacueze civilii din zonele grav afectate de război. Pe 3 aprilie, din zonele de sul ale Ucrainei au fost evacuate 2.694 de persoane.

UPDATE 11:59 Rusia a transferat trupe, inclusiv mercenari Wagner, în regiunea separatistă Donbas din estul Ucrainei, arată un raport al serviciilor secrete britanice.

UPDATE 11:20 Vladislav Nazarov, ofițer al Comandamentului Operațional Sud, susține că rachetele lansate de trupele rusești nu au „lovit în țintă, dar există pagube la clădirile nerezidențiale. Nu au fost raportate victime”.

UPDATE 10:40 Ministerului rus al Apărării anunță că trupele din Donețk au ocupat Novobahmutovka, iar trupele din Lugansk au avansat cu 2 kilometri și au blocat localitatea Novotoșkovskoie dinspre est și sud.

În timpul nopții, avioanele rusești au lovit 14 obiective militare ucrainene. Printre acestea se numără două depozite de arme și trei depozite de combustibil.

UPDATE 10:10 Viceprim-ministra Ucrainei, Irina Vereșciuk, anunță că pe 4 aprilie va fi creat un coridor umanitar de la Mariupol la Zaporojie pentru evacuarea civililor. 15 autobuze pentru evacuarea oamenilor au plecat deja spre Mariupol.

De asemenea, potrivit Irinei Vereșciuk, delegația Comitetului Internațional al Crucii Roșii planifică să continue calea spre Mariupol, din orașul Manguș, împreună cu șapte autobuze.

Totodată, continuă evacuarea oamenilor din orașele: Severodonețk, Popasnaya, Lisichansk, Rubijnoie și comuna Nijnee din regiunea Lugansk.

UPDATE 9:50 Procuratura Generală a Ucrainei anunță că 161 de copii au murit și 264 au fost răniți de la începutul războiul în Ucraina.

UPDATE 9:41 Președinta R. Moldova, Maia Sandu, a semnat decretul prin care ziua de 4 aprilie 2022 este declarată zi de doliu în toată țara. Doliul este instituit întru comemorarea tuturor victimelor războiului declanșat de către Federația Rusă împotriva Ucrainei, pe 24 februarie 2022, și în „semn de profundă compasiune și solidaritate față de poporul ucrainean”.

UPDATE 9:15 Ministerul britanic al Apărării susține că trupele ruse continuă să-și consolideze și să-și regrupeze forțele pentru a continua ofensiva în Donbas, estul Ucrainei.

Acolo sunt transferate trupe suplimentare, inclusiv mercenari de la Wagner PMC.

UPDATE 8:50 Luni dimineața, 4 aprilie, trupele ruse au lansat mai multe atacuri cu rachete și asupra orașului Nikolaev, anunță pe Telegram primarul orașului Alexandr Senkevich.

UPDATE 8:28 Noaptea trecută, trupele ruse au lansat un atac cu rachete asupra orașului Odesa, a anunțat pe Facebook șeful administrației militare a regiunii Odesa, Serghei Bratciuk.

UPDATE: 7:58 Luni dimineața, 4 aprilie, alerte de raid aerian au fost declanșate în regiunea Nicolaev. La scurt timp, șeful Administrației Regionale de Stat Nikolaev, Vitaly Kim, că alerta a fost anulată.

UPDATE 7:58 Pe 3 aprilie, Forțele Aeriene ale Ucrainei anunță că, pe 3 aprilie, au fost distruse 6 ținte aeriene ale trupelor ruse:

– 3 aeronave;

– 1 elicopter;2 rachete de croazieră.

UPDATE 7:55 Președintele Poloniei Andrzej Duda, după situația de la Bucha a declarat că: „Infractorii trebuie numiți infractori, cercetați penal și condamnați. Imaginile de la Bucha infirmă ideea că un compromis trebuie căutat cu orice preț. De fapt, apărătorii Ucrainei au nevoie, în primul rând, de trei lucruri: arme, arme și mai multe arme”.

Criminals must be called criminals, brought to justice and sentenced. Pictures from #Bucha disprove the belief that we have to seek a compromise at any cost. In fact, the Defenders of Ukraine need three things above all: weapons, weapons and more weapons. #StandWithUkraine