Ursula von der Leyen susține că UE este pregătită să trimită anchetatori în Ucraina pentru a documenta „crimele de război” comise de trupele ruse

Uniunea Europeană (UE) este pregătită să trimită anchetatori în Ucraina pentru a documenta „crimele de război” comise de trupele ruse. Un anunț în acest sens a fost făcut de președinta Comisiei Europene (CE), Ursula von der Leyen, într-o postare pe pagina sa de Twitter.

Ursula von der Leyen a menționat că organizația de combatere a criminalității Europol și Agenția guvernamentală Eurojust vor sprijini acest demers.

I spoke with President @ZelenskyyUa about the atrocious murder of civilians in Bucha and elsewhere in Ukraine.



The EU is ready to send Joint Investigation Teams to document war crimes in coordination with the Ukrainian Prosecutor General.@Europol and @Eurojust will support.