LIVE TEXT/ A șaptea zi de război în Ucraina. Primarul din Mariupol: Orașul-port are pierderi masive. Premierul britanic Boris Johnson: „Acțiunile lui Putin pot fi calificate drept crime de război”

A început cea de-a șaptea zi a atacului lui Putin asupra Ucrainei. La Jitomir, în urma unui atac aerian „la baza Forțelor Armate ale Ucrainei”, patru persoane au fost ucise, inclusiv un copil. La Herson, armata rusă a preluat controlul asupra portului fluvial, gării, dar și asupra clădirilor administrative. Rapoartele serviciilor secrete ucrainene raportează trupe belaruse în apropierea graniței. Între timp, Statele Unite au închis spațiului aerian pentru companiilor aeriene ruse, Apple a suspendat vânzările produselor sale și a restricționat utilizarea Apple Pay pentru ruși, iar Sberbank blochează cardurile cetățenilor ruși care au donat fonduri fundațiilor ucrainene.

Duminică, Vladmir Putin a anunțat că își pune forțele nucleare în stare de alertă, iar într-o decizie fără precedent, Uniunea Europeană a decis să trimită arme Ucrainei. Pe de altă parte, Rusia a recunoscut, pentru prima dată de la debutul invaziei, că a înregistrat pierderi în Ucraina.

UPDATE 16:54 Președinta Maia Sandu i-a comemorat astăzi pe cei care au luptat pentru apărarea integrității și independenței Republicii Moldova și și-au pierdut viața în războiul de pe Nistru, informează instituția prezidențială.

UPDATE 16:52 Un militar rus care s-ar fi predat apare într-un clip video înregistrat de ucraineni cum izbucnește în plâns după ce a fost hrănit și e lăsat să vorbească la telefon cu familia sa. Detalii aici.

UPDATE 14:51 Mykhailo Podolyak, un consilier al biroului prezidențial ucrainean, consideră că legea marțială ar putea fi introdusă în Rusia în zilele următoare, scrie novosti.dn.ua.

UPDATE 16:25 Premierul britanic Boris Johnson a declarat miercuri, 2 martie, că acțiunile președintelui rus Vladimir Putin în Ucraina pot fi calificate drept „crime de război”, scrie CNN.

Johnson a mai spus că Putin „a interpretat greșit” răspunsul ucrainean.

UPDATE 16:15 Regulamentul circulației rutiere și normele privind examinarea medicală a conducătorilor de vehicule și a candidaților pentru obținerea permisului de conducere, a fost modificat. O Hotărâre în acest sens a fost aprobată în cadrul ședinței Executivului din 2 martie 2022.

UPDATE 16:14 În timpul unui briefing de presă, Dmitri Kuleba, Ministrul Afacerilor Externe din Ucraina, a anuțat despre dorința mai multor oameni din alte țări de a participa, de partea Ucrainei, în război. Detalii aici.

UPDATE 16:13 Salvatorii din orașul ucrainean Harkov caută un copil printre resturile unei clădiri rezidențiale lovite de rachete, a declarat purtătorul de cuvânt al Serviciului de Urgență al Ucrainei, Yevhen Vasylenko, scrie BBC.

El spune că birourile Primăriei, Palatul Muncii și blocurile de locuințe au fost avariate.

„Oamenii cer ajutor. Salvatorii lucrează la fața locului, verifică fiecare gospodărie, scoțând oamenii din clădire”, spune el.

UPDATE 16:03 Duma de Stat a Federației Ruse început să elaboreze un proiect de lege care prevede până la 15 ani de închisoare pentru „falsuri” despre acțiunile trupelor militare ruse. Despre asta a declarat șeful Comitetului Dumei pentru Securitate și Anticorupție, Vasili Piskarev, scrie Dojd.

Piskarev a sugerat completarea articolelor din legislație privind răspunderea pentru difuzarea informațiilor false cu bună știință cu o dispoziție privind răspunderea „pentru denaturarea scopului, rolului și sarcinilor Forțelor Armate ale Federației Ruse, în timpul operațiunilor speciale și ale altor operațiuni”.

UPDATE 16:02 Statele Unite sunt „foarte deschise” la ideea de a impune sancţiuni industriei de petrol şi gaze a Rusiei, a declarat miercuri purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Jen Psaki, adăugând că Washingtonul analizează posibilul impact asupra pieţelor globale şi a preţurilor la energie din SUA, relatează Reuters.

UPDATE 15:55 Orașul-port ucrainean Mariupol suferă pierderi masive de vieți omenești și a rămas fără alimentare cu apă, fiind ținta unui atac neîntrerupt al forțelor ruse, potrivit primarului său Vadym Boichenko, scrie The Guardian.

Primarul lui Mariupol a spus că forțele ruse „ne-au făcut una cu pământul non-stop de 12 ore”, a informat agenția de știri Interfax.

UPDATE 15:20 Militarii ruși au deschis focul asupra locuitorilor din Melitopol. Conform primelor informații, există victime.

UPDATE 15:12 Cinci mari orașe din Ucraina sunt în acest moment înconjurate de trupe rusești, însă potrivit Ministerului Britanic al Apărării, niciunul nu a fost deocamdată capturat de către ruși.

UPDATE 15:00 Trupele ruse au ucis peste 2 000 de civili ucraineni și au distrus sute de structuri, inclusiv instalații de transport, spitale, grădinițe și locuințe, a anunțat miercuri serviciul de urgență ucrainean.

„Copii, femei și luptători din forțele de apărare își pierd viața în fiecare oră”, au precizat autoritățile ucrainene, scrie Unian.

UPDATE 14:20 Presa ucraineană publică imagini din centrul orașului Harkov, după ce trupele rusești l-au atacat cu rachete.

UPDATE 14:05 Primarul orașului Kiev Vitali Kliciko avertizează că trupele rusești se apropie tot mai mult de Kiev.

UPDATE 14:03 Explozii în apropierea unui turn TV din Harkov.

UPDATE 13:42 Clădirea Consiliului Local din Harkov a fost lovită de o rachetă de croazieră, anunță vicrepreșetintele Administrației Regionale de Stat Roman Semenukha.

UPDATE 13:37 Presa ucraineană anunță că o Irpin, o suburbie a Kievului, este atacată de bombardamentele rușilor.

UPDATE 13:00 Rușii au făcut cale întoarsă. Locuitorii din Energodar nu le-au permis să intre în orașul unde se află cea mai mare centrală atomică din Europa. Detalii aici

UPDATE 12:53 Ministrul ucrainean de Externe anunță că „deocamdată nu se cunoaște când va avea următoarea rundă de negocieri cu Rusia”.

„Noi suntem pregătiți pentru discuții. Deocamdată nu se cunoaște când vor avea loc negocierile”, a declarat Kuleba.

UPDATE 12:26 În apropiere de Voznesensk (zona Nikolaev) a început lupta, sunt răniți. Acest lucru a fost raportat de jurnalistul Andrei Tsaplienko cu referire la poliția locală. Există o centrală nucleară în Yuzhnoukrainsk, la nord de Voznesensk.

UPDATE 12:04 Presa ucraineană susține că trupele ruse au lovit cu rachete într-un turn din Lisichansk, oraș din regiunea Lugansk.

UPDATE 11:56 Ministerul rus al Apărării a confirmat că a organizat atacuri cu rază lungă de acţiune cu arme de precizie care vizează infrastructura de comunicaţii ucraineană, a declarat, miercuri, purtătorul de cuvânt al armatei ruse, generalul-maior Igor Konaşenkov, relatează CNN.

UPDATE 11:52 Spania a decis să trimită „material militar ofensiv” pentru „rezistenţa ucraineană”, a afirmat miercuri şeful guvernului spaniol, Pedro Sanchez, în timpul unei intervenţii în faţa Camerei Deputaţilor.

UPDATE 11:48 În orașul Starobilsk din regiunea Lugansk, mai mulți oameni au ieșit în stradă să blocheze înaintarea vehiculelor militare ruse.

In #Starobilsk , region #Luhansk people came out to block the advance of the occupants’ military equipment. pic.twitter.com/aNFjtcf4wQ

UPDATE 11:40 Statul major al Forțelor Armate ale Ucrainei anunță că trupe rusești și tehnică militară se îndreaptă spre capitala Ucrainei.

UPDATE 11:34 Intrarea în orașul Energodar, oraș din Ucraina pe malul Niprului, blocată de civili, scrie Unian.

UPDATE 11:15 O navă de război care ar aparține Federației Ruse a fost depistată în largul coastei orașului-port ucrainean Odesa. Acest lucru a fost anunțat de președintele Consiliului Public de la Odesa Serghei Bratchuk.

UPDATE 10:55 Canalul de telegram ucrainean Unian scrie că trupele rusești au început să atace Odesa cu rachete. Conform primelor informații, explozia a fost înregistrată în apropierea aeroportului.

Statul Major al Forțelor Armate Ucrainene a anunțat închiderea transporturilor maritime în partea de nord-vest a Mării Negre.

UPDATE 10:49 Imagini de la atacul lansat de Rusia în Jitomir, oraș în estul Ucrainei. Din imagini se vede ă maternitatea și mai multe case din Jitomir au fost lovite de rachete rusești.

UPDATE 10:23 Forțele Armate de la Kiev susțin că rușii au pierdut aproape 6000 de militari, 211 tancuri și alte echipament, scrie Unian.

Printre pierderi s-au numărat până la 211 tancuri, 862 de unități de vehicule blindate de luptă.

În afară de acest lucru, rușii au mai pierdut:

85 sisteme de artilerie;

40 de sisteme de lansare multiplă de rachete (MLRS);

9 mijloace de apărare aeriană (apărare aeriană)

30 aeronave;

31 de elicoptere;

355 vehicule,

2 barci cu motor usoare,

60 de rezervoare cu combustibili si lubrifianti;

3 vehicule aeriene fără pilot (UAV) de nivel operațional-tactic

UPDATE 10:11 Ministrul ucrainean al Apărării anunță că armata sa urmează să primească lansatoare de umăr și rachete Javelin (anti-tanc) și Stinger (anti-aerian).

UDPATE 10:10 Ministerul Apărării din Marea Britanie publică miercuri, 2 martie, date de la serviciile de informații despre situația din Ucraina.

Serviciile de informații ale Marii Britanii susțin că trupele rusești se află în centrul orașului Herson și au ocupat și sudul. Ambele părți susțin că dețin controlul în acest oraș, însă primarul afirmă că „este în desfășurare ocuparea de către trupele rusești”. Dacă orașul Herson ar pica, ar fi cel mai mare capturat de ruși până acum în Ucraina. Totuși, britanicii subliniază că ofensiva a încetinit pe toate planurile, în toată țara, din cauza problemelor logistice, dar și a rezistenței armatei ucrainene.

Marea Britanie estimează că 660 de mii de civili au fugit din Ucraina până acum.

UPDATE 10:00 Ministrul ucrainean de Externe Dmytro Kuleba susține că liderul de la Kremlin Vladimir Putin a arestat copii la Moscova pentru că protestau împotriva războiului.

Potrivit lui Kuleba, cinci copii cu vârste de 7 până la 11 ani au fost arestați în Moscova, ca urmare a afișării mesajului „Nu războiului”.

Putin is at war with children. In Ukraine, where his missiles hit kindergartens and orphanages, and also in Russia. 7 y.o. David and Sofia, 9 y.o. Matvey, 11 y.o. Gosha and Liza spent this night behind bars in Moscow for their ‘NO TO WAR’ posters. This is how scared the man is. pic.twitter.com/eSenU1D5Ut