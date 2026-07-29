Acces mai ușor la finanțare pentru renovarea energetică a blocurilor locative. „Fiecare bloc reabilitat înseamnă un consum mai redus de energie, dar și facturi mai mici pentru locatari”

Asociațiile de proprietari din condominiu vor putea beneficia de garanții de stat și de compensarea unei părți din dobânda la creditele contractate pentru renovarea energetică a blocurilor locative. Mecanismul, aprobat de Guvern în ședința din 29 iulie, are scopul de a facilita accesul la finanțare pentru proiectele de eficiență energetică, a informat Centrul Național pentru Energie Durabilă (CNED).

CNED susține că implementarea acestui mecanism va contribui la extinderea programelor de renovare energetică a blocurilor locative prin Programul guvernamental Fondului pentru Eficiență Energetică în sectorul Rezidențial din Moldova (FEERM), care dispune de un buget de peste 1,4 miliarde de lei până în 2027 și vizează renovarea a cel puțin 507 mii de metri pătrați de locuințe, dintre care 50% sunt în blocuri de locuințe, cu economii anuale estimate la aproximativ 100 milioane de lei.

Potrivit CNED, unul dintre principalele obstacole eliminate prin acest mecanism este lipsa gajului sau a garanțiilor necesare pentru contractarea unui credit.

Astfel, asociațiile de proprietari din condominiu vor putea beneficia de garanții financiare din partea statului și de compensarea unei părți din dobânda aferentă creditelor contractate, ceea ce va facilita mobilizarea resurselor financiare necesare pentru realizarea lucrărilor de eficiență energetică.

Prin facilitarea accesului la împrumuturi, noul instrument va permite APC-urilor să acopere mai ușor contribuția proprie de 30%, necesară pentru implementarea proiectelor de renovare energetică a blocurilor locative.

„Pentru R. Moldova investițiile în eficiență energetică reprezintă una dintre cele mai importante investiții în viitor. Prin acest mecanism, facilităm accesul asociațiilor de proprietari la finanțare și creăm condițiile necesare pentru renovarea unui număr mai mare de blocuri locative. Fiecare bloc reabilitat înseamnă un consum mai redus de energie, dar și facturi mai mici pentru locatari”, a declarat ministrul Energiei, Dorin Junghietu.

Totodată, regulamentul stabilește condițiile în care CNED va emite garanții financiare și va acorda compensații pentru dobânzile aferente creditelor contractate de asociațiile de proprietari. Pentru compensare vor fi eligibile creditele contractate în lei moldovenești, cu o maturitate de până la șapte ani, iar rata efectivă a dobânzii suportată de beneficiar nu va depăși 5% anual. Valoarea maximă a creditului eligibil este de 10 milioane de lei pentru fiecare beneficiar.

„Prin garanțiile financiare și compensarea dobânzilor, oferim asociațiilor de proprietari din condominiu un instrument concret, care le va permite să acceseze mai ușor finanțarea necesară și să implementeze proiecte de renovare energetică de o anvergură mai mare. Ne propunem ca acest sprijin să transforme investițiile în eficiență energetică într-o opțiune accesibilă pentru tot mai multe comunități de locatari”, a declarat directorul Centrului Național pentru Energie Durabilă, Ion Muntean.

Garanțiile și compensațiile financiare vor fi acordate din resursele FEERM, gestionat de CNED, fără alocarea unor fonduri suplimentare din bugetul de stat.

Noul mecanism vine să completeze mecanismul de finanțare pentru asociațiile de proprietari din condominiu FEERM, prin care acestea pot beneficia de granturi de 70% din valoarea lucrărilor de eficiență energetică.

Centrul Național pentru Energie Durabilă (CNED) este instituția publică care are misiunea de a coordona și de a organiza activitățile orientate spre asigurarea implementării politicii de stat în domeniile de activitate atribuite, inclusiv prin atragerea și gestionarea resurselor financiare pentru finanțarea și promovarea proiectelor și programelor în domeniile respective într-un mod durabil din punctul de vedere al mediului, al schimbărilor climatice, și care să contribuie la creșterea gradului de securitate energetică a țării.