Șase programe noi de licență în învățământul superior din R. Moldova

Guvernul a aprobat introducerea a șase programe noi de licență în învățământul superior. Este vorba despre specialitățile: design de mobilier, sisteme informaționale geografice (GIS), geografia turismului, bioinformatică, asistență de farmacie și călătorii și turism sportiv, potrivit unui comunicat al Ministerului Educației și Cercetării (MEC).

Noile specialități vor fi dezvoltate în universități la propunerea MEC în urma consultărilor cu instituțiile de învățământ superior și reprezentanții mediului de afaceri.

„Prin introducerea acestor specialități, oferim tinerilor posibilitatea de a se pregăti pentru domenii cu potențial de dezvoltare și răspundem solicitărilor venite din partea angajatorilor. Ne dorim ca absolvenții universităților din R. Moldova să aibă competențe relevante și perspective mai bune de angajare”, a declarat ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun.

Specialități vor fi incluse în nomenclatorul domeniilor de studii și al specialităților în învățământul superior, care este documentul care stabilește ce programe de studii pot organiza universitățile din R. Moldova. Acesta include domeniile de formare și specialitățile recunoscute oficial, pe baza cărora sunt autorizate/acreditate programele universitare și sunt emise diplomele. Documentul este revizuit periodic pentru a adapta oferta educațională la schimbările de pe piața muncii și la standardele europene din domeniul învățământului superior.