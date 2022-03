Explozie în apropierea gării din Kiev. Forțele rusești au lansat o rachetă asupra clădirii Ministerului Apărării din Ucraina

O explozie puternică a avut loc miercuri seară, 2 martie, în apropierea gării din Kiev. Se întâmplă după ce forțele rusești au lansat o rachetă asupra clădirii Ministerului Apărării din Ucraina, însă proiectilul a fost doborât de un sistem de apărare aeriană în apropierea gării.

⚡️Russia fires rockets, debris hits near train station.



The Russian rocket, allegedly targeting the Ministry of Defense, was shot down by an air defense system, and its wreckage fell near Kyiv’s main train station.