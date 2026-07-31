VIDEO Antreprenorul care i-a scris premierului Tofan. Așteptările și cerințele businessului față de Guvern. Alexandru Cernouțan, la Podcast ZdCe

Invitatul Podcast ZdCe este antreprenorul Alexandru Cernouțanu, proprietarul și directorul unei companii producătoare de paleți, care i-a adresat o scrisoare deschisă noului prim-ministru, Vasile Tofan, în care a reclamat defrișări ilegale ale pădurilor și vânzări „pe sub masă” a lemnului. El a vorbit despre reacțiile după postarea sa devenită virală și despre așteptările lui de la noua guvernare, care a promis să fie mai deschisă față de mediul de afaceri și să-i sprijine pe antreprenori.

„Domnul Tofan e primul premier care a schimbat, să spun așa, ochelarii cu care guvernul se uită la antreprenori. Nu ca la escroci sau oameni care încearcă să fugă de plata impozitelor, dar, într-adevăr, ca la cineva care creează bugetul de stat, care creează locuri de muncă, care, în primul rând, schimbă în jurul lor lumea. Eu cumva o schimb”, a menționat omul de afaceri.

Alexandru Cernouțan a subliniat că afacerile sunt supuse prea multor verificări și controale, o problemă o reprezintă lipsa forței de muncă, iar pentru ca economia subterană și evaziunea fiscală să fie combătute trebuie create condiții de activitate clare și transparente.

„Eu mereu am spus că paletul este indicatorul la ceea ce se întâmplă în economie. Dacă la mine se vând paleți, economia lucrează. Pentru că toate mărfurile foarte rar se încarcă manual. Toate mărfurile circulă pe paleți. Deci noi resimțim foarte mult că economia în interior stagnează și stagnează foarte mult. Mari consumatori de paleți, practic, au înjumătățit achizițiile. Și asta se resimte și e dureros”, a remarcat antreprenorul.