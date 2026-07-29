VIDEO Ședința Guvernului: Miniștrii au aprobat noi măsuri pentru renovarea energetică a blocurilor de locuit

Miercuri, 29 iulie, cabinetul de miniștri s-a întrunit în ședință. Pe ordinea de zi au fost 47 de subiecte, printre care aprobarea programului național de acțiuni dedicat celor 35 de ani de independență a R. Moldova, organizarea concursului „Capitala Europeană a Culturii”, dar și ratificarea unor finanțări pentru proiectul „Livada Moldovei II”.

UPDATE 11:30 Ședința s-a încheiat.

UPDATE 11:21 Miniștrii nu au aprobat avizul la proiectul de lege pentru modificarea Codului muncii al R. Moldova.

UPDATE 11:19 Executivul nu a susținut avizul la proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative referitoare la optimizarea managementului cinegetic.

UPDATE 11:18 Membrii Cabinetului nu au avizat proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative vizând eficientizarea mecanismului de protecție a copiilor victime ale violenței în familie.

UPDATE 11:17 Guvernul nu a aprobat avizul la proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 499/1999 privind alocațiile sociale de stat.

UPDATE 11:14 Nu a fost susținut avizul la proiectul de lege pentru modificarea Legii culturii nr. 413/1999.

UPDATE 11:12 Miniștrii nu au susținut avizul la proiectul de lege pentru modificarea Codului electoral al R. Moldova nr. 325/2022.

UPDATE 11:11 Cabinetul de miniștri a susținut avizul asupra amendamentului la proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative privind Codul urbanismului și construcțiilor.

UPDATE 11:08 Executivul a avizat favorabil amendamentul la proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 108/2016 cu privire la gazele naturale.

UPDATE 11:05 A primit aviz pozitiv din partea Guvernului proiectul de lege pentru modificarea articolului 323 din Legea viei și vinului.

UPDATE 11:04 Miniștrii au adoptat Hotărârea cu privire la transmiterea unor active patrimoniale ale statului și modificarea unei hotărâri a Guvernului.

UPDATE 11:03 Guvernul a denunțat, prin vot, Acordul cu privire la colaborarea în domeniul informației, întocmit la Bișkek la 9 octombrie 1992.

UPDATE 11:02 Membrii Guvernului au aprobat semnarea Actului Adițional la Acordul-cadru privind proiectul TRADUKI.

UPDATE 11:01 A primit undă verde inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului cu Uzbekistan privind readmisia și împuternicirea delegației oficiale.

UPDATE 10:58 Cabinetul de miniștri a acceptat Acordul de aderare dintre Guvernul R. Moldova și Academia de Drept European de la Trier.

UPDATE 10:57 Executivul a susținut inițierea negocierilor și aprobarea semnării Memorandumului de Înțelegere dintre MEC al Republicii Moldova și Ministerul Educației al Indiei.

UPDATE 10:56 A fost validat de Guvern proiectul de lege vizând ratificarea Convenției Consiliului Europei privind coproducția de opere audiovizuale sub formă de seriale.

UPDATE 10:55 Guvernul a aprobat proiectul de lege pentru ratificarea Convenției europene pentru protecția animalelor de fermă și a Protocolului său de amendare.

Mai mult, miniștrii au votat proiectul de lege vizând ratificarea Convenției europene privind protecția animalelor în timpul transportului internațional

UPDATE 10:54 Membrii Executivului au susținut proiectul de lege vizând ratificarea Amendamentului la Acordurile de împrumut și finanțare pentru Proiectul de competitivitate a ÎMMM-urilor.

UPDATE 10:53 Cabinetul a aprobat inițierea negocierilor și semnarea Acordului de împrumut dintre Republica Moldova și BERD privind realizarea Proiectului VI de reabilitare a drumurilor.

UPDATE 10:52 Miniștrii au adoptat Regulamentul resursei informaționale formate de Sistemul informațional de management al datelor din domeniul sportului.

UPDATE 10:51 A primit aprobarea Executivului Programul privind diversitatea biologică pentru anii 2026-2030.

UPDATE 10:50 Guvernul și-a dat acordul pentru modificarea tarifelor aferente lucrărilor efectuate și serviciilor prestate contra plată de către Ministerul Justiției și autoritățile din subordine.

UPDATE 10:49 A fost acceptat Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului național „Capitala Europeană a Culturii”.

UPDATE 10:46 Cabinetul de miniștri a susținut Hotărârea privind reorganizarea unei instituții de învățământ profesional tehnic și transmiterea unor bunuri în administrare.

UPDATE 10:45 S-a votat pentru modificarea unor acte normative referitoare la revizuirea cadrului normativ conex Registrului de stat al armelor.

UPDATE 10:43 Miniștrii au validat modificarea unor hotărâri ale Guvernului privind serviciile publice prestate de către Agenția Servicii Publice.

UPDATE 10:42 Executivul a aprobat Mecanismul de finanțare a distribuirii publicațiilor periodice din R. Moldova pentru anul 2026.

UPDATE 10:40 Membrii Guvernului au susținut Regulamentul privind procedura, criteriile de acreditare a AIPA, gestionarea financiară, controlul și transparența.

UPDATE 10:39 Guvernul a adoptat Regulamentele privind recunoașterea centrelor de formare și a examinatorilor pentru mecanicii de locomotivă.

UPDATE 10:38 Cabinetul a dat undă verde Procedurii-cadru privind organizarea, derularea și atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare.

UPDATE 10:37 Miniștrii au aprobat modificarea Hotărârii Guvernului nr. 246/2010 cu privire la modul de aplicare a facilităților fiscale şi vamale aferente realizării proiectelor de asistenţă tehnică şi investiţională în derulare.

UPDATE 10:36 Executivul a votat pentru modificarea unor hotărâri ale Guvernului vizând consolidarea mecanismului de coordonare în domeniul egalității de gen.

UPDATE 10:35 Miniștrii au aprobat Regulamentul sanitar privind gestionarea calității apei pentru scăldat.

UPDATE 10:34 A întrunit numărul necesar de voturi Hotărârea cu privire la modificarea Nomenclatorului domeniilor de studii și al specialităților în învățământul superior (nr. unic 572/MEC/2026). De asemenea, Guvernul a acceptat modificarea Regulamentului de organizare şi desfășurare a Concursului republican „Pedagogul anului”.

UPDATE 10:33 Cabinetul de miniștri a adoptat modificarea Hotărârii Guvernului nr. 744/2024 pentru aprobarea Regulamentului privind poluanții organici persistenți (POPs).

UPDATE 10:32 Miniștrii au susținut proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative privind sporirea garanțiilor procedurale pentru persoanele urmărite penal

UPDATE 10:30 Executivul a aprobat modificarea Codului de etică și deontologie al funcționarului public cu statut special din cadrul MAI.

UPDATE 10:28 A fost validată modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1276/2018 pentru aprobarea procedurilor privind accesul la măsurile de ocupare a forței de muncă (nr. unic 928/MMPS/2025).

UPDATE 10:27 Membrii Executivului și-au dat acordul pentru Programul naţional de acţiuni consacrate sărbătoririi a 35 de ani de la proclamarea independenţei R. Moldova „Independența care ne unește. Moldova-35”.

UPDATE 10:23 Guvernul a susținut proiectul de lege pentru ratificarea Contractului de finanțare dintre R. Moldova și Banca Europeană de Investiții privind realizarea proiectului „Livada Moldovei II”.

UPDATE 10:22 A primit undă verde proiectul de lege privind măsurile de raționalizare în scopul înregistrării de progrese în direcția realizării rețelei transeuropene de transport (TEN-T).

UPDATE 10:21 Cabinetul de miniștri a aprobat Regulamentul privind emiterea garanțiilor financiare și acordarea compensațiilor financiare de către Instituția Publică Centrul Național pentru Energie Durabilă.

UPDATE 10:19 Miniștrii au votat pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 97/2023 pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 110/2022 cu privire la învățământul dual.

UPDATE 10:18 Executivul a adoptat Hotărârea cu privire la aprobarea Conceptului Sistemului informațional de monitorizare a stocurilor de medicamente și a Regulamentului resursei informaționale aferente Sistemului.

UPDATE 10:15 Tatiana Bruduc a fost numită secretară generală adjunct la Ministerul Muncii și Protecției Sociale.

Alngela Paraschiv a fost eliberată din funcția de secretară de stat la Ministerul Sănătății.

Viorica Boaghi a fost eliberatî din funcția de director general adjunct a Agenției Naționale pentru Cercetare și Dezvoltare.