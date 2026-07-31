Locuitori din Sadova acuză lipsa de transparență și de echitate în procesul de amalgamare voluntară și cer organizarea unui referendum

Un grup majoritar de locuitori din satul Sadova, raionul Călărași, a depus o petiție colectivă în adresa Cancelariei de Stat și a altor autorități centrale și locale, prin care solicită transparență și echitate în procesul de amalgamare voluntară a localității. Petiționarii susțin că procedura de consultare publică ar fi fost viciată și că procesul de luare a deciziilor nu respectă principiile transparenței și echidistanței, stipulate de lege.

Potrivit conținutului petiției, consultările publice organizate în contextul proiectului de amalgamare voluntară nu ar fi oferit cetățenilor informații complete și imparțiale despre toate opțiunile existente. Autorii petiției afirmă că, în cadrul adunării publice desfășurate la 26 iulie 2026, a fost promovată exclusiv varianta amalgamării cu orașul Călărași, fără ca alternativa unei eventuale unificări cu comuna Vorniceni să fie prezentată în mod echidistant și argumentat.

De asemenea, petiționarii susțin că autoritățile locale nu ar fi invitat oficial reprezentanții comunei Vorniceni pentru a-și prezenta argumentele, indicatorii economici și viziunea privind un posibil parteneriat administrativ care ar fi posibil de demarat în urma amalgamării.

Un alt argument invocat în petiție este existența a 331 de semnături colectate în susținerea amalgamării cu Vorniceni, acest număr reprezentând circa 90% din totalul cetățenilor care au participat la un sondaj realizat în cadrul localității. Totodată, autorii documentului afirmă că și consultările online realizate în comunitate ar indica un sprijin majoritar pentru această opțiune. În opinia lor, toate aceste poziții trebuie analizate și incluse în sinteza consultărilor publice înainte ca Consiliul Local să adopte o decizie.

În petiție se invocă prevederile Constituției, ale Codului administrativ, ale Legii privind transparența în procesul decizional și ale Legii privind amalgamarea voluntară a unităților administrativ-teritoriale. Autorii susțin că legea obligă autoritățile să examineze și să sintetizeze toate propunerile și obiecțiile formulate de cetățeni, iar consultarea publică nu ar trebui să reprezinte doar o etapă formală de informare. Prin documentul transmis autorităților, petiționarii solicită investigarea modului în care a fost organizată procedura de amalgamare în Sadova, exercitarea controlului de legalitate de către Cancelaria de Stat și suspendarea provizorie a procesului până la clarificarea situației.

Totodată, aceștia cer organizarea unor consultări publice transparente și democratice, inclusiv examinarea posibilității organizării unui referendum local sau amânarea votului în Consiliul Local până la desfășurarea unei dezbateri publice cu participarea reprezentanților ambelor opțiuni de amalgamare – cu orașul Călărași și cu comuna Vorniceni.

Petiția a fost adresată Cancelariei de Stat, iar copii ale documentului au fost expediate Guvernului, Parlamentului, Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Consiliului Raional Călărași, Oficiului Teritorial Ungheni al Cancelariei de Stat, Primăriei Sadova și Consiliului Local Sadova.

Solicitat de ZdG, Tudor Anghel, primarul satului Sadova, spune că în cadrul Consiliului Local ar trebui să fie luată o decizie obiectivă, privind procesul de amalgamare. „Vor fi analizate toate petițiile, și ale sătenilor, și ale agenților economici, inclusiv propunerea organizării unui referendum la acest subiect. Sufletește, eu sunt cu Vorniceniul, acolo a muncit și mama mea, dar să vedem ce vor zice agenții economici și ce va decide consiliul”, spune primarul.

Ședința consiliului local este preconizată să aibă loc astăzi, 31 iulie.