Termenul limită pentru finalizarea procesului de amalgamare voluntară a fost prelungit pentru 200 de primării: „Mai au o lună să se așeze la masă, să ia o decizie finală”

Primăriile care nu au luat încă o decizie finală privind amalgamarea voluntară mai au timp până la finalul lunii august. Ulterior, pentru primăriile care nu vor lua o decizie finală în termenul prevăzut, Cancelaria de Stat va demara procesul de amalgamare normativă. Anunțul a fost făcut de secretarul general al Guvernului, Alexei Buzu, în cadrul unei conferințe de presă susținută pe 31 iulie.

Potrivit secretarului general, în R. Moldova există 892 de primării. Dintre acestea, primăria Chișinău și primăria Bălți nu pot fi parte a procesului de amalgamare.

Până la 31 iulie 2026, din cele 890 de primării rămase, 761 de primării, sau 85% din acestea, au adoptat decizii de inițiere a procesului de amalgamare voluntară.

Din cele 761 de primării, la ziua de azi, 400 de primării (aproximativ 45% din numărul total de primării) au luat decizii finale în acest sens.

„Pentru aceste primării urmează următoarea etapă. Guvernul, începând de săptămâna viitoare va începe procesul de lucru la proiectul în baza acelor stimulente de dezvoltare care au fost triplate de Guvern. Cu detalii vom reveni”, a spus secretarul general.

Din cele 761 de primării, alte 200 se află în ultima etapă a procesului de amalgamare, dar nu au adoptat decizia finală până vineri, 31 iulie. Pentru aceste primării a fost prelungit termenul cu încă o lună, până la 31 august 2026.

„Mai au o lună să se așeze la masă, să ia o decizie finală. Aproape 200 de primării au termen până la 31 august pentru a lua decizia finală de amalgamare. Dacă aceste primării nu vor reuși să ajungă la o decizie finală, Guvernul își va asuma rolul și va demara procesul de amalgamare normativă”, a declarat Alexei Buzu.

Potrivit secretarului general, mai sunt 161 de primării care au luat decizia inițială, dar „s-au blocat”. „Cred că o bună parte din ele vor trece în procesul de amalgamare normativă”, spune Alexei Buzu.

Pentru 60 de primării, care potrivit secretarului general „nu doresc să inițieze acest proces”, Cancelaria de Stat va prelua inițiativa, iar procesul de amalgamare normativă va demara începând cu luna august.

„Fie prin amalgamarea voluntară, fie prin amalgamarea normativă, după alegerile locale din 2027, nicio primărie din țară nu va mai avea mai puțin de trei mii de locuitori”, a declarat Buzu.

Inițial, termenul limită privind amalgamarea voluntară a localităților a fost 31 iulie 2026.

La sfârșitul lunii ianuarie 2026, Guvernul a anunțat lansarea pregătirilor pentru reforma administrației publice locale, parte a procesului de modernizare a administrației și de creștere a calității serviciilor publice. Ulterior, autoritățile au organizat consultări extinse cu toate părțile implicate, iar în urma acestora a fost prezentat conceptul reformei.

Conform modificărilor aprobate de Parlament, procesul de amalgamare voluntară a unităților administrativ-teritoriale va deveni mai simplu. Amendamentele au fost elaborate în urma unui proces de consultare publică, la care au participat peste 4500 de primari și cetățeni.