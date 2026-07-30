Vasile Tofan, întrevederi cu șefii Senatului și Camerei Deputaților din România. Ce au discutat

Prim-ministrul Vasile Tofan a discutat joi, 30 iulie, cu președintele Senatului României, Mircea Abrudean, și cu președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, a scris Guvernul.

Potrivit Executivului, discuțiile s-au axat pe consolidarea parteneriatului dintre R. Moldova și România, susținerea parcursului european al țării noastre și continuarea proiectelor inițiate.

Prim-ministrul a mulțumit pentru rolul activ al Parlamentului României în sprijinirea integrării europene a R. Moldova și pentru susținerea legislativă acordată, de-a lungul anilor, inițiativelor comune.

„Parteneriatul dintre țările noastre are la bază o viziune clară: proiecte care să îmbunătățească viața oamenilor și un viitor comun în Uniunea Europeană. Vom lucra, în continuare, pentru a transpune aceste priorități în fapte”, a declarat Șeful Executivului.

Sursa: gov.md Sursa: gov.md Sursa: gov.md

Șeful Executivului de la Chișinău se află în Romțnia, alături de viceprim-ministrul, Ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, și ministrul Energiei, Dorin Junghietu, fiind prima sa vizită oficială în calitate de premier.

Acesta a avut o întrevedere cu președintele României, Nicușor Dan.

Pe agenda vizitei mai este inclusă o sesiune de discuții cu reprezentanții Clubului Oamenilor de Afaceri Basarabeni, „axată pe stimularea investițiilor și susținerea mediului de afaceri”.