Importatorii de carburanți, convocați la Guvern. Tofan: „Prioritatea este alimentarea stabilă cu combustibil”

Importatorii de carburanți au avut marți, 28. iulie, o întrevedere cu premierul Vasile Tofan, unde au discutat despr aprovizionarea neîntreruptă a R. Moldova cu produse petroliere și aplicarea noilor măsuri aprobate de Guvern, a anunțat Guvernul.

Discuțiile au avut loc în contextul instituirii stării de alertă în sectorul energetic pentru 30 de zile, decizie luată pe fondul perturbărilor regionale, scăderii stocurilor de motorină și creșterii prețurilor la nivel internațional.

„Prioritatea noastră este să menținem alimentarea stabilă cu combustibil la pompă, la un preț corect, în special în plin sezon agricol. Ne propunem să lucrăm în strânsă coordonare pentru a debloca importurile și a proteja piața internă”, a declarat Vasile Tofan.

În cadrul ședinței au fost analizate instrumentele de sprijin pentru fluidizarea logisticii, precum prioritizarea vămuirii, crearea coridoarelor verzi la frontieră și condiționarea re-exporturilor prin Portul Giurgiulești de asigurarea stocurilor naționale minime.

Astăzi, în ședință extraordinară, Guvernul a instituit, pentru o perioadă de 30 de zile, starea de alertă în sectorul energetic.