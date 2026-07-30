ULTIMA ORĂ Grigore Gacikevici, CONDAMNAT în dosarul „Frauda bancară”

Grigore Gacikevici, șef la Banca de Economii a Moldovei (BEM) în perioada 2004–2012, a fost condamnat cu executare, într-un penitenciar de tip semiînchis, la 13 ani de închisoare într-o cauză conexă dosarului „Frauda bancară”, cu un prejudiciu de circa trei miliarde de lei.



Decizia a fost pronunțată joi, 30 iulie 2026, de magistrata Ana Cucerescu, în prezența lui Gacikevici, escortat de oamenii legii, după ce, cu o zi înainte, a fost reținut într-un dosar de spălare de bani.

Procurorii au cerul 15 ani de închisoare pentru Gacikevici și 13 ani de detenție pentru ceilalți patru inculpați

În cadrul dezbaterilor judiciare, acuzatorii de stat au solicitat instanței aplicarea pedepselor definitive pentru concurs de infracțiuni. Astfel, procurorii au solicitat 15 ani de închisoare, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis, pentru fostul președinte al băncii, Grigore Gacikevici. Pentru ceilalți patru foști membri ai Comitetului de Creditare al băncii, acuzatorii de stat au solicitat câte 13 ani de închisoare, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis.

Gacikevici, 13 ani în prima instanță

Fostul șef al Băncii de Economii a Moldovei (BEM), Grigore Gacikevici, și alți patru foști membri ai Consiliului de Administrație al BEM: Ana Vitiu, Mihail Bejenari, Leonid Belibov și Alexandru Mișov, învinuiți de eliberarea creditelor cu încălcarea normelor de creditare în perioada 2005–2012, sunt primii oameni din sistemul bancar ajunși pe banca acuzaților în dosarul „Frauda bancară”.

Dosarul șefului BEM din perioada 2004–2012, Grigore Gacikevici, în care figurează și cei patru foști membri ai Consiliului de Administrație, a fost trimis în judecată în aprilie 2013. Rând pe rând, la dosar au fost conexate alte nouă cauze penale care se referă la alte acțiuni comise de aceiași inculpați.

Explicată pe scurt, schema arată în felul următor: Banca de Economii oferea sume cu multe zerouri sub formă de credite, iar drept gaj accepta bunuri supraevaluate, a căror valoare nu acoperea sumele creditate. Potrivit procurorilor, de pe urma acțiunilor celor cinci inculpați ar fi beneficiat patru persoane fizice și 68 de firme, fiind cauzat un prejudiciu total de circa trei miliarde de lei. Gacikevici a refuzat să discute cu Ziarul de Gardă pentru a explica cum a admis, în calitate de șef al BEM, acordarea unor credite în asemenea condiții.

Dosarul Gacikevici, 13 ani pe mâna unei magistrate care nu a promovat evaluarea externă

Remis în judecată în aprilie 2013, dosarul a fost repartizat spre examinare judecătoarei Olga Cojocaru. După doi ani și jumătate, în noiembrie 2015, Gacikevici și ceilalți inculpați în dosar erau aproape de a-și afla sentința. Judecătoarea Cojocaru însă a decis reluarea cercetării judecătorești, motivând că nu are suficientă informație pentru a lua o decizie.

Din momentul reluării dosarului însă, amânările s-au ținut lanț, motivele fiind diverse și invocate de diferite părți în proces.

La începutul lunii iunie 2016, Eduard Harunjen, procurorul general din acea perioadă, a solicitat pornirea unei cauze penale pe numele magistratei Cojocaru pentru deciziile luate în contextul examinării dosarului Gacikevici. Membrii Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) au decis însă, cu ușile închise, să respingă această solicitare.



În septembrie 2018, magistrata Olga Cojocaru a fost numită judecătoare la Curtea de Apel (CA) Chișinău prin decret prezidențial, la solicitarea președintelui de atunci al CSM, Victor Micu. Totuși, Cojocaru a rămas să examineze dosarul lui Gacikevici, tot printr-o dispoziție semnată de Micu.



La sfârșitul anului 2025, magistrata Olga Cojocaru a fost dată afară din sistemul judecătoresc după ce a nu a promovat evaluarea externă repetată. Membrii comisiei de evaluare au analizat în mod special discrepanțele între venituri, cheltuieli și avere în anii 2015, 2021 și 2022, precum și posibilele încălcări etice în activitatea judiciară.

Am încercat să discutăm cu fosta magistrată Cojocaru, însă aceasta nu ne-a răspuns la apeluri.

Dosarul Gacikevici, reluat de la zero la început de 2026

După demiterea Olgăi Cojocaru, cauza a fost redistribuită, la începutul anului 2026, magistratei Ana Cucerescu și reluată de la ZERO, conform prevederilor legale, chiar dacă dosarul ajunsese la faza de audiere a inculpaților, adică aproape de final, în cadrul examinării de către completul anterior.