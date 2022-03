Grupul de hackeri Anonymous anunță că a spart sistemul de control prin satelit al Agenției Federale Spațiale Ruse

Grupul Anonymous, Grupul de hackeri Anonymous, care a declarat război regimului lui Vladimir Putin, declară miercuri, 2 martie, că a spart sistemul de control prin satelit al Agenției Federale Spațiale Ruse (Roscosmos), scrie Unian.

Un anunț în acest sens a fost făcut de către Anonymous pe Twitter. Grupul de hackeri NB65, afiliat Anonymous, a închis Centrul de Control Roscosmos. De asemenea, se precizează că Rusia nu-și mai controlează propriii sateliți de spionaj.

JUST IN: Hacking group 'NB65', affiliated with #Anonymous has shut down the Control Center of the Russian Space Agency 'Roscosmos'. #Russia has no more control over their own Spy-Satelites. #OpRussia#OpKremlin #FreeUkraine #FckPutin pic.twitter.com/1iZBDN48rw