Prim-ministrul Tofan, soluții pentru „situația salariilor nesimțite: „Vrem să investigăm cele mai înalte 100 de pachete salariale”

O sută cele mai mari pachete salariale vor fi investigate în regim manual. De asemenea, va fi creat un catalog public online, unde toți cetățenii vor putea verifica nivelul de salarizare per instituție, per funcție. Măsurile au fost anunțate de premierul Vasile Tofan și sunt luate în contextul scandalului salariilor exagerate.

Vasile Tofan a anunțat, într-un video publicat pe 31 iulie, că Guvernul a verificat datele de la Serviciul Fiscal de Statcu referire la salariile angajaților din peste 125 entități publice, companii de stat și întreprinderi și a prezentat rezultatele controlului, iar datele au arătat că 85% din angajați au salarii nete mai mici de 20 000 de lei.

În urma analizei a datelor despre aproape 40 000 de angajați, s-a stabilit:

85% au salarii nete mai mici de 20 000 de lei, dintre care 55,6% au sub 10 000 de lei net.

9% au salarii nete între 20 000 și 30 000 de lei,

4,3% au salarii între 30 000 și 50 000 de lei,

1.1%, adică 439 de oameni, au salarii mai mari de 50 000 de lei.

„Agențiile independente de reglementare, care formează un segment mic de 2.5% din total (1005 angajați), au un nivel salarial de peste două ori mai mare decât restul instituțiilor publice și de patru ori și jumătate mai mare decât întreprinderile de stat”, a precizat premierul.

Cele mai multe dintre cazurile când angajații au peset 50 000 de lei se regăsesc în autoritățile independente de reglementare, urmate de instituții publice la autogestiune, unități de implementare a proiectelor, întreprinderi de stat și societăți pe acțiuni.

„Un salariu mare nu este neapărat un abuz. Sunt profesii rare, complicate, unde trebuie să concurăm cu sectorul privat, în IT, în cibernetică, în aviație, în domenii critice. Sunt oameni care trebuie plătiți corect, pentru a-i putea atrage și menține în sectorul public performant”, a declarat Vasile Tofan.

Totuși, acesta a sublinait că „nu putem tolera excesele, unde aceste plăți nu sunt justificate”.

Acesta a explicat că „mașinăria statului e complicată”, pentru a fi luate măsuri sunt necesare hotărâri de guvern, schimbări de legi, decizia fondatorilor: „Deci, nu o vom face peste noapte”. Totuși, acesta a prezentat o serie de măsuri care urmează a fi introduse „imediat”, printre care:

„Pentru cele mai înalte 100 de pachete salariale, vrem să le investigăm pe toate în regim manual.

Pentru perioada de investigare, orice adaos, bonus, diurne suplimentare trebuie oprite, pentru salariile care reprezintă mai mult de 3 ori salariul mediu pe economie, adică mai mult de 52 200 de lei.

De asemenea, în perioada de investigație, pentru salariile mai mari, oprim orice ajutor material, care la fel a fost portiță ca unii funcționari să-și adauge premii și bonusuri nejustificate.

O altă ușiță, pe care am descoperit-o, este repartizarea profiturilor la companii de stat și instituții publice. Vrem să oprim și această normă pentru perioada de investigare.

Vrem să aducem mai multă transparență în cheltuirea banului public. De asta, vom crea și vom publica un catalog public online, disponibil tuturor, care va arăta nivelul de salarizare per instituție, per funcție.

Pentru companiile de stat, dar și pentru instituțiile publice, vom institui o raportare regulată, în format video, unde conducătorii acestor instituții trebuie să raporteze pe lucrurile făcute, inclusiv un raport pe remunerare”, a anunțat Tofan.

Prim-ministrul a rugat cetățenii să vină cu propuneri, cu sugestii, cum „am putea îmbunătăți pachetul de măsuri”.

„Noi vom lucra la hotărâri de guvern, la schimbări de legi, la decizii ale fondatorilor, pentru a face curățenie în acest domeniu. Înțelegem că putem construi un stat echitabil, un stat în care cetățenii cred și au încredere în cei care îi guvernează, doar începând a face curățenie în propria casă. Pe asta ne vom focaliza atenția în zilele și săptămânile care urmează”, a punctat șeful cabinetului de miniștri.

În prima ședință a Executivului pe care-l conduce, Tofan i-a cerut secretarului general Alexei Buzu să vină cu idei pentru „a aduce ordine” în sfera salarizării, făcând referire la „salariile nesimțite” despre care s-a vorbit în ultima lună în spațiul public.