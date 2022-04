LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 56. Aproape 21 de mii de soldați ruși au murit în Ucraina de la începutul războiului – autoritățile ucrainene

Miercuri, 20 aprilie, este a 56-a zi de război în Ucraina. Noaptea trecută, orașul Nikolaev a fost bombardat de trupele rusești. În Kiev noaptea a fost liniștită. În capitala Ucrainei nu au fost înregistrate alerte aeriene. Aproximativ 130 de soldați ruși au fost răniți în timpul atacului din Rubijne și Severodonețk. Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei anunță soldații răniți se află acum la spitalul din Novoaidar.

Președintele rus Vladimir Putin a anunțat începerea unei „operațiuni militare speciale” în Ucraina, în primele ore ale zilei de 24 februarie. Acțiunile Rusiei au fost condamnate ferm de SUA, membrii NATO și Uniunea Europeană, precum și de multe alte țări care au impus ulterior sancțiuni împotriva Federației Ruse, inclusiv împotriva oligarhilor ruși și persoanelor apropiate lui Putin.

UPDATE 11:20 Aproape 21 de mii de soldați ruși au murit în Ucraina de la începutul războiului, anunță Ministerul ucrainean al Apărării.

De cealaltă parte, Ministerul rus al Apărării a anunțat ultima dată pe 25 martie că de la începutul războiului, 1.351 de soldați ruși au murit luptând în Ucraina, iar 3.825 au fost răniți.

UPDATE 10:00 Luptele pentru Donbas durează de câteva zile. Trupele ruse au intensificat operațiunile ofensive în regiunile Lugansk și Donețk, spune purtătorul de cuvânt al Ministerului ucrainean al Apărării, Aleksandr Motuzianik, scrie unian.net.

Oficialul ucrainean menționează că orașele și satele ucrainene de pe acest teritoriu sunt cetăți mari și mici care se opun inamicului și apără țara.

„Nu permit ca planurile inamicului de a ne acapara toate teritoriile să devină realitate. Prin urmare, bătălia din Donbas este, fără exagerare, bătălia decisivă pentru Ucraina”, a subliniat purtătorul de cuvânt al Ministerului ucrainean al Apărării.

UPDATE 9:30 Pe 20 aprilie va fi deschis un singur coridor umanitar pentru evacuarea oamenilor. Viceprim-ministra Ucrainei, Irina Vereșciuk a anunțat că toate eforturile vor fi concentrate pe direcția Mariupol unde „situația umanitară este catastrofală”.

Potrivit Irinei Vereșciuk, în urma unei înțelegeri cu partea rusă, din Mariupol vor fi evacuate femeile, copiii și bătrânii.

UPDATE 8:35 Oficiul procurorului general al Ucrainei anunță că de la începutul războiului, în Ucraina au murit 205 copii, iar 373 au fost răniți.

Cele mai multe victime în rândul copiilor, potrivit autorităților ucrainene, sunt în regiunea Donețk – 118, Kiev – 108, Harkov – 91, Cernihiv – 57, Herson – 43, Nikolaev – 40, Lugansk – 36, Zaporojie – 25, Sumî – 16, Jitomir – 16.

De asemenea, oficiul procurorului general al Ucrainei anunță că, în urma bombardamentelor rusești 1 141 de instituții de învățământ au fost avariate, iar 99 dintre ele sunt complet distruse.

UPDATE 8:19 La Irpin au început lucrările de reparație a podului de cale ferată – Rada Supremă. Potrivit autorităților ucrainene, până pe 8 mai lucrările ar urma să fie finalizate.

UPDATE 8:10 Serviciile secrete britanice susțin că forțele ucrainene „resping numeroase încercări de atac ale trupelor ruse”.

De asemenea, potrivit informațiilor oferite, bombardamentele rusești continuă să se intensifice în Donbas, însă condițiile meteorologice și problemele materiale și tehnice împiedică forțele armate ruse să facă progrese semnificative, se mai arată în raportul prezentata de serviciile secrete britanice.

