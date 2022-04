LIVE TEXT/ A 37-a zi de război în Ucraina. Rusia acuză Ucraina pentru incendiul de la depozitul de petrol din Belgorod. Zelensky a concediat doi generali, pe care i-a numit „trădători”

În cea de-a 37-a zi de război, autoritățile ucrainene anunță că trupele ruse se retrag de lângă Kiev. Liderii UE și cei ai Chinei se vor întâlni pentru un prim summit. Președintele rus Vladimir Putin cere plata gazului în ruble.

Duminică, 27 februarie, Vladimir Putin a anunțat că își pune forțele nucleare în stare de alertă, iar într-o decizie fără precedent, Uniunea Europeană a decis să trimită arme Ucrainei. Pe de altă parte, Rusia a recunoscut, pentru prima dată de la debutul invaziei, că a înregistrat pierderi în Ucraina.

UPDATE 9:06 Bilanţul victimelor atacului împotriva sediului Administrației regionale din Nikolaev, în sudul Ucrainei, se ridică la 24 de morţi, a anunţat vineri Serviciul pentru Situaţii de Urgenţă din Ucraina. Detalii aici

UPDATE 9:00 Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelensky, a anunţat, într-un filmuleț adresat cetățenilor ucraineni, că a demis doi oficiali ai serviciilor de securitate, pe care i-a numit „trădători”. Detalii aici

UPDATE 8:37 Guvernatorul regional al oraşului rus Belgorod, Vyaceslav Gladkov, a acuzat elicopterele militare ucrainene că au atacat depozitul de petrol unde a izbucnit un incendiu. Detalii aici

UPDATE 8:19 Președinta Parlamentului European este în aceste momente în drum spre Kiev. Detalii aici

UPDATE 8:10 Premierul australian Scott Morrison a anunțat că ţara sa va trimite câteva vehicule blindate Bushmaster în Ucraina. Anunțul vine după ce preşedintele Ucrainei Volodimir Zelensky s-a adresat Parlamentului australian, scrie BBC.

UPDATE 8:05 Un incendiu a izbucnit la un depozit de petrol din Belgorod (Rusia). În urma incendiului, două persoane au fost rănite, anunță Nexta.

