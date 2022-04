Ministerul britanic al Apărării susține că Ucraina continuă să efectueze contraatacuri cu succes, dar limitate, la nord-est de Kiev

Ministerul britanic al Apărării anunță vineri, 1 aprilie, în cel mai recent raport cu privire la situația din Ucraina că forțele ucrainene continuă să efectueze contraatacuri cu succes, dar limitate, la nord-est de Kiev.

Ministerul Apărării din Marea Britanie – despre situația din zona de război la 1 aprilie:

