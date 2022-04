Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, întreprinde o vizită la Kiev

Președinta Parlamentului European este în aceste momente în drum spre Kiev. Roberta Metsola a postat această informație, în engleză și ucraineană, pe contul său de Twitter.

„În drum spre Kiev”, a scris joi Roberta Metsola într-o postare pe Twitter.

On my way to Kyiv 🇺🇦



На шляху до Києва 🇺🇦 #StandWithUkraine pic.twitter.com/8fz43BkapJ