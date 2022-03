LIVE TEXT/ A 13-a zi de război în Ucraina. Institutul american pentru Studii de Război avertizează că forțele rusești pregătesc un asalt asupra Kievului în următoarele 24-96 de ore

Războiul continuă în Ucraina și în a treisprezecea zi. Avioanele rusești au bombardat în cursul nopții orașe din estul și centrul Ucrainei. Blocul UE-SUA încearcă să izoleze economic Rusia. Marți, 8 martie, ora 17:00 GMT, (19:00, ora R. Moldova). preşedintele ucrainean, Volodimir Zelensky, urmează să susţină un discurs „istoric” în Camera Comunelor, camera inferioară a Parlamentul Regatului Unit.

Duminică, 27 februarie, Vladimir Putin a anunțat că își pune forțele nucleare în stare de alertă, iar într-o decizie fără precedent, Uniunea Europeană a decis să trimită arme Ucrainei. Pe de altă parte, Rusia a recunoscut, pentru prima dată de la debutul invaziei, că a înregistrat pierderi în Ucraina.

UPDATE 17:59 Compania ucraineană de transport maritim al Dunării, din regiunea Odesa, va transporta gratuit refugiații din Ucraina în România. Acest lucru a fost raportat de serviciul de presă al întreprinderii. Detalii aici.

UPDATE 17:45 Uniunea Europeană (UE) intenționează să reducă importurile de gaze rusești cu două treimi în acest an și își propune să elimine treptat dependența față de gazul Rusiei „cu mult înainte de 2030”. Detalii aici.

UPDATE 17:42 Șeful Administrației Regionale de Stat Nikolaev, Vitaly Kim, susține că soldații ruși s-au regrupat și se pregătesc pentru un atac asupra orașului Nikolaev, iar de această dată vor folosi forțe mai mari decât cele folosite în atacurile precedente. Detalii aici.

UPDATE 17:11 Forțele rusești se acumulează în periferia de est, nord-vest și vest a Kievului pentru un asalt asupra capitalei Ucrainei în următoarele 24-96 de ore. Rușii aduc provizii, întăriri și lansează atacuri cu rachete, pentru a slăbi și a intimida armata ucraineană înaintea asaltului, avertizează Institutul american pentru Studii de Război (ISW). Detalii aici.

UPDATE 17:02 Cel puțin 474 de civili, între care 29 de copii, au fost uciși în Ucraina de la începutul invaziei ruse, în 24 februarie, potrivit cifrelor anunțate marți de Înaltul Comisariat al Națiunilor Unite pentru drepturile omului, conform CNN.

UPDATE 17:00 Celebrul lunetist canadian, cel care a luptat împotriva grupării teroriste ISIS, se va alătura militarilor ucraineni și va înfrunta rușii. Detalii aici

UPDATE 16:50 Autoritățile locale din Mariupol cer o creștere a trupelor ucrainene în direcția Azov. Asta după ce soldații ruși au încercat să pătrundă în Mariupol de-a lungul coridorului umanitar. Detalii aici

UPDATE 16:20 NATO are „responsabilitatea de a se asigura că războiul nu se extinde dincolo de Ucraina”, a declarat secretarul general NATO, Jens Stoltenberg, scrie CNN.

UPDATE 16:00 Primarul orașului Kiev Vitali Kliciko susține că orașul se pregătește pentru apărare, scrie presa ucraineană.

UPDATE 15:45 Ministrul ucrainean de Externe Dmyto Kuleba cere companiilor internaționale să înghețe operațiunile lor în Rusia.

Ukraine requests the ethically and socially responsible global businesses to stop or suspend operations with or in Russia, therefore refusing to finance its violence, murders, and crimes against humanity. Please read and share my full appeal to global business community below. pic.twitter.com/mazfXa7XU8