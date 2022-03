Zelensky, mesaj în Parlamentul britanic: „Alianțele sunt inactive. Garanțiile de securitate în Europa trebuie construite de la zero”

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelensky, a vorbit marți, 8 martie, prin videoconferință în plenul Parlamentului britanic. El a declarat că „alianțele sunt inactive” și „garanțiile de securitate în Europa trebuie construite de la zero”, notează presa ucraineană.

„În a opta zi (a războiului Rusiei împotriva Ucrainei, n.r.), lumea a văzut că tancurile rusești trăgeau în centrala nucleară (Zaporojie, n.r.) – cea mai mare din Europa. Și lumea a început să înțeleagă că aceasta este teroare împotriva tuturor. Aceasta este o mare teroare. În a noua zi ( a războiului, n.r) – am ascultat o reuniune a țărilor membre NATO. Și fără rezultatul dorit de noi. Da, am simțit-o. Nu vreau să jignesc pe nimeni, noi am simțit că alianțele nu funcționează. Nici măcar spațiul aerian nu-l pot închide. Și, prin urmare, garanțiile de securitate în Europa trebuie construite de la zero”, a subliniat președintele Ucrainei.