„Sunt rănit de fiecare obuz care cade pe străzile Kievului”. Un matematician ucrainean, care locuia în Rusia, s-a sinucis

Matematicianul ucrainean Konstantin Olmezov, care era stabilit în Rusia, s-a sinucis după ce a fost reținut de autoritățile rusești în timp ce încerca să părăsească țara din cauza ofensivei Rusiei asupra Ucrainei, scrie unian.net.

Anunțul a fost făcut de Dmitri Zakhvatov, avocatul matematicianului, printr-o postare pe Telegram.

După declanșarea unui război pe scară largă al Federației Ruse împotriva Ucrainei, omul de știință a încercat să părăsească țara agresoare, dar a fost reținut pentru 15 zile. Potrivit avocatului, împotriva ucraineanului a fost fabricat un protocol administrativ.

După eliberare, Olmezov a primit o invitație la una dintre universitățile din Austria pentru a-și continua studiile. Pentru a zbura din Rusia, matematicianul și-a cumpărat un bilet spre Turcia.

„Am convenit că escortarea lui la aeroport nu are sens, că va încerca să treacă singur prin controlul de la frontieră, iar dacă sunt probleme, voi veni. Am fost de acord să luăm legătura. Și tocmai acum am primit vestea că dimineața s-a sinucis. El a lăsat un bilet de adio în care a spus că se sinucide din motiv că nu poate suporta ororile războiului”, a spus Zakhvatov.