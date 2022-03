LIVE TEXT/ A 30-a zi de război în Ucraina. Orașul Vinița a fost atacat de trupele ruse. Au fost lansate șase rachete. Se aud explozii și în apropierea orașului Vyshgorod

În a 30-a zi de război, Ucraina continuă să respingă atacurile ruse. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, şi președintele SUA, Joe Biden, au condamnat, cu ocazia summitului de la Bruxelles, războiul „nejustificat şi neprovocat” lansat de Rusia împotriva Ucrainei şi au pledat pentru intensificarea cooperării transatlantice. Adresându-se liderilor G7, președintele ucrainean Volodimir Zelensky a îndemnat națiunile membre să ia măsuri mai puternice, inclusiv un „embargo total” asupra comerțului cu Rusia.

UPDATE 19:20 Explozii în apropierea orașului Vyshgorod, de lângă Kiev.

UPDATE 19:00 Spre orașul Vinița au fost lansate șase rachete.

Potrivit șefului administrației regionale de stat, Serghei Borzov, unele rachete au fost doborâte de apărarea aeriană a Ucrainei, restul au lovit în infrastructura orașului. Nu există date despre victime și răniți.

UPDATE 18:55 Liderul cecen Ramzan Kadîrov a publicat un videoclip de la Groznîi, unde a fost organizat un „eveniment patriotic dedicat apărătorilor Patriei care participă la operațiunea specială din Ucraina”. La eveniment au participat dar copii.

Unii copiii flutură steaguri și sunt îmbrăcați în cămăși cu literele Z și V, iar în prim plan, câțiva copii îmbrăcați în uniforme militare și cu arme în mâini recită poezie.

UPDATE 18:40 Joe Biden a ajuns în Polonia, la 100 de kilometri de frontiera cu Ucraina, și s-a întâlnit cu militarii americani din Rzeszow. Detalii aici.

UPDATE 18:10 Ministerul rus al Apărării a făcut bilanțul primei luni de „operațiune specială” în Ucraina: Armata rusă își va concentra eforturile pentru a atinge obiectivul principal – „eliberarea Donbass-ului”. Detalii aici.

UPDATE 17:19 Pe 25 martie, ambasadorul R. Moldova în Federația Rusă, Lilian Darii, a fost chemat la Ministerul rus de Externe pentru a oferi explicații în legătură cu protestul din fața Ambasadei Rusiei la Chișinău, din 24 martie. Despre asta anunță Ministerul rus de Externe într-un comunicat.

De asemenea, Rusia anunță că a solicitat insistent „părții moldovenești să își îndeplinească obligațiile internaționale și să ia măsuri corespunzătoare pentru a preveni repetarea unor astfel de acțiuni”.

Pe 24 martie, în fața Ambasadei R. Moldova la Chișinău a fost organizat un protest în susținerea Ucrainei.

UPDATE 16:50 R. Moldova a primit un lot de ajutoare umanitare, destinat refugiaților din Ucraina. Donația este oferită de Guvernul Republicii Italia prin Departamentul de Protecție Civilă din Italia.

UPDATE 16:48 „Nu există un consens cu Rusia cu privire la cele patru puncte privind negocierile de pace menționate de președintele turc Recep Tayyip Erdogan”. Declarațiile au fost făcute vineri, 25 martie, de către ministrul ucrainean al Afacerilor Externe, Dmitri Kuleba, scrie „Pravda ucraineană”.

Presa ucraineană menționează că declarațiile lui Kuleba vin ca urmare a unor comentarii făcute de președintele turc Recep Erdogan cu privire la cursul procesului de negocieri cu Federația Rusă. Erdogan ar fi menționat că Ucraina ar fi fost pregătită să accepte patru din șase cereri rusești, inclusiv renunțarea la calitatea de membru NATO și recunoașterea rusă ca a doua limbă de stat.

UPDATE 16:25 Ministerul rus al Apărării anunță că de la început „operațiunii speciale” a Rusiei în Ucraina și până în prezent, 24 februarie – 25 martie, 1.351 de militari ruși au murit, iar 3.825 au fost răniți, transmite RIA Novosti. Detalii aici

UPDATE 16:20 Pe fondul invaziei Rusiei în Ucraina, sancțiunile impuse de Occident s-au intensificat împotriva oligarhilor ruși, companiilor ruse, dar și persoanelor apropiate de liderul de la Kremlin. Acum, miliardarii și-au scos avioanele la vânzare. Detalii aici

UPDATE 15:42 Președintele rus Vladimir Putin a acuzat vineri, 25 martie, Occidentul că vrea să „anuleze cultura rusă”, evocând scriitori şi muzicieni ca Ceaikovski, Şoştakovici şi Rahmaninov.

„Naziștii din Germania, în urmă cu aproape 90 de ani, au purtat o astfel de campanie de distrugere a unei culturi”, a declarat liderul de la Kremlin.

Putin is now lamenting the “canceling” of JK Rowling in his latest speech on state TV, and says Russian history and culture is falling victim to “cancel culture.” More talk of a Russia under mortal threat from the West. pic.twitter.com/gr8SmKCFuu