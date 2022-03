Ambasadorul UE în Ucraina: „Au început lucrările privind aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană”

Şeful Delegaţiei Uniunii Europene, Matti Maasikas, a înregistrat un mesaj video adresat ucrainenilor cu ocazia summitului Uniunii Europene de la Versailles. Participanții la summit și-au declarat intenția de a consolida în continuare legăturile și parteneriatul cu Ucraina, anunță Matti Maasikas într-o postare pe contul său oficial de Twitter.

To my Ukrainian friends re:



* EU support: sanctions, military, humanitarian

* Temporary Protection Directive activated to help Ukrainians coming to EU

* EU projects reoriented all their work, support Ukraine's resilience

* Ukraine's application for EU membership: крига скресла. pic.twitter.com/lxKzxELhER