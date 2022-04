LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 39. Explozii puternice la Odesa. Rușii au atacat depozite de combustibil

Trupele ucrainene au preluat controlul integral asupra regiunii Kiev, orașe precum Irpin, Bucha sau Hostomel fiind eliberate. Forțele ruse s-au restras și din orașul Borodyanka, de lângă capitala Ucrainei, Kiev, dar în urma lor rămâne un oraș aproape distrus. Sâmbătă seara, președintele Ucrainei Volodymyr Zelensky a atras atenția că trupele ruse vor să captureze estul și sudul țării. În cea de-a 39-a zi de război, duminică dimineața, au fost auzite explozii puternice la Odesa.

Cronologia evenimentelor din Ucraina. Duminică, 3 aprilie

UPDATE 10:00 Germania a permis unei companii din Cehia să vândă Ucrainei 58 de vehicule blindate pentru infanterie, cele care au aparținut inițial fostei Republici Democrate Germane. A fost emis un permis pentru vehicule blindate de luptă bV-501 (fostele BMP-1).

UPDATE 09:37 Pe internet apar imagini cu exploziile matinale din Odesa. Serghei Bratciuk, purtătorul de cuvânt al Statului Major Operațional al administrației militare regionale, spune că bombardamentele rusești au lovit „infrastructura critică” din orașul-port.

Fuel storage terminals in Odessa are on fire, after multiple missile strikes early this morning hit the port area of the southern Ukrainian city. We counted at least five separate impact points, having been woken by large explosions that were felt across Odessa. @GMB @itvnews pic.twitter.com/a3X2LI7cGF — Richard Gaisford (@richardgaisford) April 3, 2022

🇷🇺🇺🇦🔥 In the morning, explosions and fires can be seen in Odessa. The command of the Armed Forces of Ukraine reports arrivals from the air. #Ukraine 1/ pic.twitter.com/BJI36MoBx6 — Иванна Иванов 🇺🇦 (@nbahhanbahob) April 3, 2022

UPDATE 09:30 Marea Britanie susține că Rusia a devenit mai activă în aer, în sud-estul Ucrainei, în ultima săptămână. Însă ministerul apărării din Marea Britanie a spus că forțele ucrainene pregătesc o provocare importantă pentru ruși în aer, astfel împiedicând abilitatea acestora de a controla regiunea pe teren.

UPDATE 09:25 Șeful delegației ruse la discuțiile de pace dintre Ucraina și Rusia, Vladimir Medinsky, spune că proiectul tratatului de pace dintre cele două țări încă nu este gata. „Părțile trebuie să lucreze și mai mult”, spune aceasta.

UPDATE 09:00 Oficiali americani susțin că Rusia ar vrea să obțină victoria în estul Ucrainei până la începutul lunii mai.

UPDATE 08:30 Harta ostilităților din Ucraina. Harta nu include atacurile matinale cu rachete în Odesa.

UPDATE 08:25 Negociatorul-şef ucrainean în discuţiile de pace cu Rusia, David Arahamia, a declarat sâmbătă că Moscova a acceptat „verbal” principalele propuneri ale părții ucrainene, adăugând că liderii de la Kiev aşteaptă în prezent o confirmare scrisă.

UPDATE 08:10 După eliberarea orașului Bucha, 280 de persoane au fost descoperite îngropate în gropi comune. Toate cadavrele descoperite aveau mâinile legate atunci când au fost executate de forțele rusești.

UPDATE 08:05 Explozii puternice au fost auzite duminică dimineața în portul Odesa. Purtătorul de cuvânt al administrației militare din regiunea Odesa Serhiy Bratchuk a confirmat bombardamentele. În unele zone s-au izbucnit incendii. Autoritățile locale au avertizat localnicii să se adăpostească.

Despre aceste explozii a relatat și corespondentul Washington Post la Odesa, Isabelle Khurshudyan.

„Explozii puternice în centrul orașului Odesa chiar acum. Ferestrele camerei mele de hotel pur și simplu s-au tremurat. Nu este clar ce a fost asta”, a scris jurnalista pe Twitter.

Loud explosions in downtown Odessa right now. My hotel room windows just shook. Not clear what that was. — Isabelle Khurshudyan (@ikhurshudyan) April 3, 2022

UPDATE 08:00 Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a spus sâmbătă seară că forțele ruse vizează să captureze estul și sudul țării și a reclamat că țările occidentale nu au furnizat Kievului destul sisteme antirachetă.

UPDATE 07:45 Peste 4.000 de ucraineni au fost evacuați sâmbătă prin coridoare umanitare.

ZdG a acoperit derularea fiecărei zile a războiului din Ucraina. Vedeți, mai jos, cronologia fiecărei zile de război.

