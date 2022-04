VIDEO/ Cadavre abandonate pe stradă, lângă Kiev, și gropi comune cu civili executați. Oficiali europeni reacționează la imaginile care au șocat o lume întreagă

Imaginile cu oamenii uciși pe străzi, în orașele din regiunea Kiev, și gropile comune, cu civili executați, descoperite după retragerea trupelor ruse, au șocat lumea. Preşedintele Consiliului European, Charles Michel, se declară „șocat de imaginile obsedante ale atrocităţilor comise de armata rusă”, în timp ce șefa Comisiei Europene, Ursul von der Leyen, spune că este nevoie urgentă de o anchetă independentă, spunând că ceea ce au lăsat în urmă trupele rusești sunt „orori de nedescris”.

Preşedintele Consiliului European, Charles Michel, a acuzat duminică armata rusă că a comis „atrocităţi” în regiunea ucraineană Kiev şi a cerut mai multe sancţiuni împotriva Moscovei.

„Şocat de imaginile obsedante ale atrocităţilor comise de armata rusă în regiunea eliberată a Kievului”, a scris Michel pe contul său de Twitter, folosind hashtag-ul #BuchaMassacre, după numele localităţii ucrainene pe care trupele Kievului au recucerit-o de la ruşi şi unde aproape 300 de persoane au fost înhumate în gropi comune.

Shocked by haunting images of atrocities committed by Russian army in Kyiv liberated region #BuchaMassacre



EU is assisting #Ukraine & NGO’s in gathering of necessary evidence for pursuit in international courts.



Further EU sanctions & support are on their way.



Слава Україні! — Charles Michel (@eucopresident) April 3, 2022

Ursula von der Leyen a declarat că este nevoie urgentă de o anchetă independentă în cazul crimelor de război comise de trupele rusești, pe care le-a calificat drept ”orori de nedescris”.

„Autorii crimelor de război vor da socoteală”, a mai declarat președintele Comisiei Europene.

Appalled by reports of unspeakable horrors in areas from which Russia is withdrawing.



An independent investigation is urgently needed.



Perpetrators of war crimes will be held accountable. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 3, 2022

Purtătorul de cuvânt al președintelui Volodymyr Zelensky a afirmat că ceea ce a făcut Rusia arată clar ca o crimă de război: de la execuții de civili la gropi comune.

Serghey Nikiforova spus că ceea ce au găsit autoritățile ucrainene la Bucha, în urma rușilor care s-au retras din zona de nord, este foarte greu de descris.

Şi primarul Kievului, Vitali Kliciko, a acuzat trupele ruse de genocid.

„Ceea ce s-a întâmplat în Bucha şi în alte suburbii ale Kievului poate fi descris doar drept genocid”, a declarat duminică Vitali Kliciko.

După cinci săptămâni de lupte, trupele ruse s-au retras din localităţile din jurul Kievului. În Bucha, o localitate aflată lângă Irpin şi situată la 37 de kilometri nord-vest de Kiev, reporterii Reuters au văzut cadavre aflate pe străzi şi mai multe mâini şi picioare care ieşeau dintr-o groapă comună parţial acoperită, săpată pe terenul unei biserici.

New Srebrenica. The Ukrainian city of Bucha was in the hands of 🇷🇺 animals for several weeks. *Local civillians were being executed arbitrarily*, some with hands tied behind their backs, their bodies scattered in the streets of the city.#RussianWarCrimes pic.twitter.com/outzejdidO — Defence of Ukraine (@DefenceU) April 2, 2022

