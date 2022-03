LIVE TEXT/ A 22-a zi de război în Ucraina. Șase cadre medicale, refugiate din Ucraina, vor fi angajate în R. Moldova. Forțele armate ale Ucrainei au eliberat satul Posad-Pokrovskoe, regiunea Herson

Joi, 17 martie, este a 22-a zi de război în Ucraina. Autoritățile ucrainene anunță că au fost deschise alte nouă coridoare umanitare pentru evacuarea civililor din zonele afectate de război. Deocamdată, Rusia și Ucraina nu au reluat negocierile privind încetarea acțiunilor militare.

Duminică, 27 februarie, Vladimir Putin a anunțat că își pune forțele nucleare în stare de alertă, iar într-o decizie fără precedent, Uniunea Europeană a decis să trimită arme Ucrainei. Pe de altă parte, Rusia a recunoscut, pentru prima dată de la debutul invaziei, că a înregistrat pierderi în Ucraina.

UPDATE 14:29 Ministerul Sănătății al R. Moldova anunță că primii șase lucrători medicali refugiați din Ucraina, dintre care patru medici și două asistente medicale, urmează să fie angajați în instituții medico-sanitare publice, atât republicane, cât și raionale.

UPDATE 14:28 Forțele armate ale Ucrainei au eliberat satul Posad-Pokrovskoe, regiunea Herson și au învins coloana de invadatori.

UPDATE 13:30 Negocierile dintre delegațiile ruse și ucrainene pentru a rezolva situația din Ucraina vor continua joi, 17 martie, a declarat Dmitri Peskov, secretarul de presă al președintelui Federației Ruse, scrie TASS.

UPDATE 13:20 Prizonierii ruși capturați de către forțele armate ucrainene au cerut posibilitatea de a fi auziți de lumea întreagă și de a dezminți propaganda rusească. Astfel, au fost organizate mai multe conferințe de presă, în cadrul cărora prizonierilor li s-a oferit șansa să se expună și să răspundă la întrebările presei.

UPDATE 12:58 Procurorii polonezi au colectat peste 300 de declarații ale martorilor în cadrul unei anchete privind presupusele crime de război comise în timpul ofensivei Rusiei în Ucraina, a declarat miercuri, 16 martie, ministrul polonez al justiției, scrie Reuters.

UPDATE 11:55 Primarul Kievului, Vitali Kliciko a îndemnat locuitorii din Kiev să nu neglijeze semnalele de alarmă și să meargă imediat la adăpost.

UPDATE 11:44 Ministerul rus de Externe susține că este inacceptabil amendamentul aprobat de Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei prin care „Transnistria a fost recunoscută drept zonă de ocupație rusă”, transmite RIA Novosti pe Telegram.

Totodată, potrivit sursei citate, Ministerul rus de Externe a declarat că „Rusia este pregătită să discute cu R. Moldova despre reglementarea transnistreană, dar până atunci mai este mult timp”.

UPDATE 11:42 Institutul pentru Studii de Război (ISW) anunță că forțele ruse se confruntă cu dificultăți crescânde pentru a înlocui pierderile de luptă din Ucraina. Astfel că, eforturile Rusiei de a desfășura forțe din Armenia, Georgia și unități de rezervă din Districtul Militar de Est nu vor oferi forțelor ruse din jurul Kievului puterea de luptă necesară pentru a finaliza încercuirea orașului în termen scurt.

UPDATE 11:05 Ministerul ucrainean al Apărării anunță că, de la începutul invaziei ruse și până în prezent, aproximativ 14.000 de militari ruși au fost uciși pe teritoriul Ucrainei. Autoritățile din țara vecină anunță că, militarii ucraineni au reușit să distrugă 444 de tancuri, 1.435 de blindate, 201 de sisteme de artilerie și 86 de avioane rusești.

Totodată, au fost distruse și 108 de elicoptere, trei bărci și 864 de vehicule ale armatei Rusiei.

UPDATE 10:50 Șeful Administrației Regionale din Lugansk, Serghei Gaidai, insistă pe instituirea regimului de încetare a focului „pentru salvarea regiunii de la o catastrofă umanitară”.

Potrivit Administrației Regionale din Lugansk, 103.490 de consumatori sunt fără curent electric.

UPDATE 10:15 Adăpostul anti-bombă al Teatrului Dramatic din orașul Mariupol a rezistat atacului aerian rusesc. Anunțul a fost făcut de deputatul ucrainean Serhiy Taruta, care a precizat că oamenii au supraviețuit.

UPDATE 9:58 Primarul orașului Melitopol, Ivan Fedorov, care a fost răpit de forțele ruse în urmă cu cinci zile, a înregistrat un mesaj în care mulțumește locuitorilor orașului și președintelui țării pentru lupta pentru apărarea țării.

UPDATE 9:50 Oficiul procurorului general al Ucrainei, anunță că, de la începutul invaziei ruse și până în prezent, perioada 24 februarie – 17 martie 2022, în Ucraina au murit 108 copii, iar peste 120 au fost răniți.

UPDATE 9:25 În timpul războiului împotriva Ucrainei, Rusia a pierdut o treime din avioanele sale, spune consilierul ministrului ucrainean de Interne, Vadim Denisenko, transmite presa ucraineană.

UPDATE 9:23 Viceprim-ministra Ucrainei, Irina Vereșciuk, a anunțat că pentru ziua de joi, 17 martie, în Ucraina vor fi deschise nouă coridoare umanitare pentru evacuarea civililor din regiunile afectate de război.

UPDATE 9:15 China ar fi încercat să prevină un atac rusesc asupra Ucrainei dacă ar fi știut despre planurile Moscovei. Acest război nu aduce beneficii Republicii Populare Chineze, susține ambasadorul Chinei în SUA, Qin Gang, scrie unian.net.

UPDATE 8:44 Peste trei milioane de ucraineni și-au părăsit țara din cauza războiului, anunță secretarul general al ONU, António Guterres.

More than 3 million Ukrainian refugees have fled their country.



The people of Ukraine desperately need peace.



And the people around the world demand it.



Russia must stop this war now.