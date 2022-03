Numărul doi în ierarhia Gărzii Naţionale ruse, Roman Gavrilov, arestat de FSB – Le Figaro

Adjunctul comandnatului Gărzii Naţionale ruse, generalul Roman Gavrilov, a fost arestat de Serviciile ruse de securitate (FSB), potrivit jurnalistului de investigaţie Christo Grozev, care citează trei surse independente, scrie Le Figaro.

Motivele arestării generalului sunt neclare, potrivit jurnalistului. O sursă citată de către jurnalist declară că ofiţerul superior rus a fost arestat din cauză că a dezvăluit informaţii militare care au antrenat morţi.

Celelalte două surse evocă o „risipă inutilă de carburant”.

Ziarul francez se întreabă dacă nu cumva este vorba despre o sancţiune din cauza greutăţilor cu care se confruntă armata rusă în invazia Ucrainei. Garda Naţională rusă „a înregistrat pierderi uriaşe” în ultimele zile în Ucraina, scrie jurnalistul.

The reason for the detention is unclear: per one source he was detained by FSB’s military counter-intelligence department over “leaks of military info that led to loss of life”, while two others say it was “wasteful squandering of fuel”, ahem. pic.twitter.com/UynQuWv8sr