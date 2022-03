LIVE TEXT/ A 14-a zi de război în Ucraina. UE impune noi sancțiuni împotriva Federației Ruse și Republicii Belarus. Ucraina interzice exporturile de grâu, porumb, zahăr, sare și carne

Miercuri, 9 martie, este a paisprezecea zi de război în Ucraina. De la începutul „operațiunii militare speciale” anunțată de Rusia, pe teritoriul Ucrainei au fost bombardate mai multe orașe. Viceprim-ministra Ucrainei, Irina Vereșciuk, a confirmat deschiderea unor noi coridoare umanitare pentru evacuarea civililor din regiunile unde se duc lupte între armata rusă și armata ucraineană.

Duminică, 27 februarie, Vladimir Putin a anunțat că își pune forțele nucleare în stare de alertă, iar într-o decizie fără precedent, Uniunea Europeană a decis să trimită arme Ucrainei. Pe de altă parte, Rusia a recunoscut, pentru prima dată de la debutul invaziei, că a înregistrat pierderi în Ucraina.

UPDATE 14:47 Kremlinul susține că SUA au declarat „război economic” Rusiei, în urma anunţului făcut de Washington privind introducerea unui embargo asupra importurilor americane de petrol şi gaz rusești. Detalii aici.

UPDATE 14:45 Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen a anunțat înăsprirea sancțiunilor împotriva Federației Ruse, ca răspuns la agresiunea militară împotriva Ucrainei. Detalii aici.

UPDATE 14:39 Trupele ruse au împușcat într-o coloană de evacuare din localitatea Demidov, care este ocupată de invadatorii ruși. În urma acestui asalt, a fost ucis un ofițer de poliție de la Kiev și au fost răniți câțiva civili, informează agenția de știri ucraineană, Unian.

UPDATE 14:30 Guvernul ucrainean va interzice exporturile de bunuri esențiale, inclusiv grâu, porumb, cereale, sare și carne, potrivit unei decizii adoptate marți de executivul de la Kiev, scrie Unian.

UPDATE 14:30 La câteva zile după începerea invaziei militare ruse, apărătorii ucraineni au capturat zeci de ocupanți. Unele interogatorii ale prizonierilor au fost publicate de militari pe Internet. Jurnaliștii de la Slidstvo.Info au studiat aceste interogatorii, au identificat rușii capturați, au găsit fotografiile și paginile lor de pe rețelele de socializare, dar și ale rudelor lor.

Prima parte a studiului a fost publicată pe 27 februarie. Informațiile continuă să fie procesate. Detalii aici.

UPDATE 14:00 Din prima zi a războiului Rusiei împotriva Ucrainei, Nova Kakhovka a căzut în mâinile ocupanților ruși. Pe 24 februarie, trupele rusești au trecut prin Tavriysk, Nova Kakhovka și au ocupat hidrocentrala de la Kakhovka. În satele vecine, Veseloye și Kozatskoye, se duc lupte incontinuu. Acum acolo nu este electricitate și nici apă. Localnicii au relatat pentru Hromadske care este situația actuală în Nova Kakhovka. Detalii aici.

UPDATE 13:45 Președintele Ucrainei, Volodimir Zelensky, susține că partea ucraineană se va pregăti pentru următoarele runde de negocierii cu Rusia. Zelensky a menționat că mai multe țări răspund „puternic” agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei, cu „pachete de sancțiuni”. Detalii aici.

UPDATE 13:35 Ministrul Afacerilor Externe din Ucraina, Dmitri Kuleba, a confirmat faptul că joi, 10 martie, va avea loc întâlnirea cu ministrul rus de externe Serghei Lavrov.

UPDATE 13:35 Vicepreşedinta SUA, Kamala Harris, va discuta în cadrul vizitei sale din Polonia şi România, care va începe joi, despre următoarele măsuri de răspuns la invazia Rusiei din Ucraina şi va reasigura cele două ţări, în întâlnirile cu liderii lor, de sprijinul Washingtonului.

UPDATE 13:22 Alexey Arestovych, consilierul președintelui ucrainean Volodimir Zelensky, se declară sigur că asaltul Kievului nu va avea loc. Arestovych spune că acel convoi de tehnică militară rusă, desfășurat pe o distanță de 64 de kilometri, în apropierea Kievului, de fapt, nu mai există. Detalii aici.

UPDATE 13:10 Centrală Nucleară de la Cernobîl a fost complet dezactivată după bombardamentele lansate de soldații ruși. Despre asta anunță Compania Națională de Energie Ukrenergo, administrată de Ministerul Energiei al Ucrainei.

UPDATE 12:31 Statele baltice au încheiat un acord pentru întreruperea alimentării cu energie electrică de la rețeaua rusă și sincronizarea acestora cu rețeaua europeană înainte de 2025, a declarat Ilze Indriksone, secretarul parlamentar al Ministerului Economiei, la o ședință a Comisiei Seimas pentru probleme publice, transmite Delfi Bizness.

UPDATE 12:26 Presa rusă: Universitatea de Stat din Sankt Petersburg exmatriculează studenții reținuți la protestele împotriva „operațiunii militare” din Ucraina. Detalii aici.

UPDATE 12:03 Navă sub pavilionul R. Moldova, „Millennial Spirit”, lovită la 25 februarie curent de un obuz în apele neutre din Marea Neagră încă fumegă în larg. Asta arată imaginile din satelit, la aproape două săptămâni după ce ar fi fost lovită de o rachetă a marinei ruse, în Marea Neagră, scrie CNN.

UPDATE 11:30 Serviciile de informații americane consideră că președintele rus Vladimir Putin ar putea decide să escaladeze în continuare Ucraina, în ciuda eșecurilor militare și a dificultăților economice cauzate de sancțiunile internaționale. Acest lucru a fost declarat de liderii comunității de informații din SUA la audierile anuale ale Comisiei de informații a Camerei Reprezentanților, relatează UNIAN.

UPDATE 11:30 Un comandant rus, capturat de Ucraina, a condamnat genocidul făcut de Moscova. El susține că trupele Rusiei au fost păcălite să creadă că naziștii au ocupat Kievul și că acesta are nevoie să fie eliberat. Militarul a adăugat că îi este rușine că a ajuns în această situație, scrie Digi.

UPDATE 11:28 Alexei Navalny, principalul oponent al președintelui rus Vladimir Putin, a făcut publice rezultatele câtorva sondaje de opinie desfășurate de către echipa sa. Potrivit acestora, începând cu 25 februarie, proporția rușilor care cred că Federația Rusă a atacat Ucraina a crescut de la 29% la 53%. Detalii aici.

UPDATE 11:01 12 mii de ucraineni s-au întors din străinătate, în ultimele 24 de ore, pentru a lupta împotriva invaziei ruse, anunță autoritățile ucrainene, transmite Unian.

UPDATE 10:57 Prima doamnă a Ucrainei, Olena Zelenska, a publicat o scrisoare în care vorbește despre ororile pe care le trăiește poporul ucrainean odată cu invazia din partea Rusiei.

Scrisoarea vine ca un răspuns la solicitările de interviu pe care le-a primit Olena Zelenska în această perioadă și este publicată în trei limbi: ucraineană, engleză și germană.

UPDATE 10:48 Responsabilii din cadrul Serviciului de Informații și Securitate a emis o notă prin care anunță că atestă un comportament iresponsabil al unor cetățeni care prin etalarea și propagarea unor drapele, embleme grafice, insigne, uniforme, sloganuri și formulele de salut, generează în societate riscuri de subminare a conviețuirii pașnice a poporului multietnic și multilingv al Republicii Moldova. Detalii aici.

UPDATE 10:44 Forțele armate ale Ucrainei au lansat o contraofensivă în regiunea Harkov și au lovit pozițiile artileriștilor ruși care bombardau periferia orașului.

UPDATE 10:40 Cea mai mare companie muzicală din lume, Universal Music Group NV, a anunțat că suspendă toate operațiunile din Rusia și își închide imediat birourile de pe teritoriul țării.

UPDATE 10:37 Cum a ajuns o familie cu patru copii din Ucraina la Chișinău, în trei zile: „Nu pare real, toată situația asta nu pare reală”. Detalii aici.

UPDATE 10:27 Cum arată vila din Italia a „oligarhului rus” Valentina Matvienko, femeia care a semnat actul de război împotriva Ucrainei – presa română.

UPDATE 10:17 Viceprim-ministra Ucrainei, Irina Vereșciuk, a confirmat deschiderea unor noi coridoare umanitare pentru evacuarea civililor din regiunile unde se duc lupte între armata rusă și armata ucraineană, transmite NEXTA Live. Detalii aici.

UPDATE 10:15 O locuitoare a unuia dintre satele ucrainene s-a înarmat cu un topor și spune că este gata să facă față invaziei ruse. Femeia a fost filmată în timp ce spune că s-a înarmat și este gata de luptă, iar imaginile video au fost intens distribuite în spațiul public. Detalii aici.

UPDATE 10:13 Cel puțin 10 civili au fost uciși și alți 10 au fost răniți în urma atacului efectuat de către militarii ruși asupra orașului Severodonețk, regiunea Lugank. Acest lucru a fost anunțat de către șeful administrației militare regionale Lugansk, Serghei Gaidai, transmite presa ucraineană.

UPDATE 10:00 Forțele de autoapărare ale Japoniei au trimis marți veste antiglonț în Ucraina – o mișcare istorică pentru țara care și-a respectat Constituţia pacifistă după cel de-al Doilea Război Mondial, scrie CNN.

To deliver bulletproof vests and helmets to #Ukraine, KC-767 departed from Komaki Air base. JMOD/JSDF will continue to make every effort to assist Ukraine.

For #Ukraine. pic.twitter.com/V74cPpTaby