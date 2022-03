LIVE TEXT/ A șasea zi de război în Ucraina: Trupe din Belarus au invadat Ucraina. Zelensky etichetează Rusia drept „stat terorist”

Marți, a șasea zi a invaziei ruse, Ucraina rezistă atacurilor trupelor ruse, pe mai multe fronturi. În noaptea de luni spre marți, trupele ruse au bombardat mai multe regiuni ale Ucrainei și au efectuat mai multe operațiuni de desant aerian. În același timp, Curtea Penală Internațională de la Haga, Țările de Jos, va deschide o anchetă cu privire la invazia Ucrainei de către Rusia cât mai „rapid posibil”. Luni a avut loc prima rundă de negocieri dintre Ucraina și Rusia, fără rezultate vizibile.

Duminică, Vladmir Putin a anunțat că își pune forțele nucleare în stare de alertă, iar într-o decizie fără precedent, Uniunea Europeană a decis să trimită arme Ucrainei. Pe de altă parte, Rusia a recunoscut, pentru prima dată de la debutul invaziei, că a înregistrat pierderi în Ucraina.

UPDATE 13:22 Președintele Ucrainei, Volodimir Zelensky, se va adresa astăzi, 1 martie, plenului Parlamentului European cu privire la ofensiva Rusiei asupra Ucrainei.

UPDATE 13:14 Grupurile pentru drepturile omului și ambasadorul Ucrainei în Statele Unite au acuzat luni Rusia că îi atacă pe ucraineni cu bombe cu dispersie și bombe cu vid, arme care anterior au fost condamnate de o varietate de organizații internaționale.

UPDATE 12:55 „Racheta din piața centrală a Kharkiv este o teroare deschisă, descoperită. După așa ceva Rusia este un stat terorist. Nimeni nu va ierta. Nimeni nu va uita niciodată”, a reacționat președintele Zelensky.

UPDATE 12:44 Mii de oameni au postat în ultimele ore recenzii pe Google Maps, la obiectivele turistice din Rusia, despre războiul din Ucraina. Aceștia pun informații și poze despre morți, răniți, orașe bombardate și cer poporului rus să-l oprească pe Putin și să oprească războiul.

„Opriți războiul! Opriți-l pe Putin! Sunt deja 500 de morți. De ce aveți nevoie de asta?”, este una dintre recenziile postate la Tsarisymo Museum.

UPDATE 12:30 Ministrul rus al Apărării, Serghei Șoigu, a spus că Rusia va continua „operațiunea militară specială”, așa cum este numită de Kremlin invazia în Ucraina, „până la atingerea obiectivelor stabilite”.

UPDATE 12:00 Trupele belaruse au invadat Ucraina.

„Trupele belaruse au intrat în regiunea Cernihiv. Informația a fost confirmată publicului de Vitaliy Kyrylov. Cu mai multe detalii revenim mai târziu”, se arată într-o postare, pe Telegram, a canalului Суспільне Чернігів.

Cu doar câteva ore înainte, Aleksandr Lukașenko susținea că nu va trimite trupe în Ucraina. Liderul Belarusului a declarat presei de stat că forțele sale nu se vor alătura trupelor ruse în invazia Ucrainei.

Lukașenko, care este un aliat apropiat al lui Vladimir Putin, a spus că „armata belarusă nu ia parte la acțiunile militare și nu a luat parte niciodată”.

UPDATE 11:56 Ministerul rus al Apărării propune să acorde participanților la războiul din Ucraina statutul de veteran. Dacă legea respectivă va fi adoptată, atunci tot personalul militar care participă la invazia din Ucraina va primi statutul de veteran de luptă. Se presupune că în 2022 punerea în aplicare a prevederilor legii va necesita 5 miliarde de ruble.

UPDATE 11:30 Toate ieșirile din Cernihiv sunt minate, orașul este pregătit pentru apărare, spune președintele Administrației Regionale de Stat.

UPDATE 11:35 În Rusia încep să sosească primii saci de cadavre și trenuri cu soldați răniți, spune ministrul Afacerilor Interne din Ucraina. „În viitorul apropiat vor avea loc primele înmormântări în Federația Rusă, pe care autoritățile ruse nu le vor mai putea ascunde”, a mai adăugat Denisenko.

UPDATE 11:30 Belarus și-a pus sistemele de apărare aeriană în stare de alertă pentru a preveni „lovirea trupelor ruse în spate”.

UPDATE 11:21 În Federația Rusă a fost lansată o petiție prin care se solicită încetarea imediată a ofensivei Rusiei asupra Ucrainei. Până acum, cererea a fost semnată de peste un milion de persoane.

Semnatarii petiției anunță formarea mișcării anti-război și susținerea oricăror forme pașnice de protest împotriva atacului forțelor rusești asupra Ucrainei.

UPDATE 11:00 Liderul cecen Ramzan Kadîrov, aliat al preşedintelui rus Vladimir Putin şi care sâmbătă a confirmat trimiterea de combatanţi în Ucraina, a recunoscut marţi că doi luptători ceceni au fost ucişi în invazia lansată de Rusia acum şase zile împotriva ţării vecine.

UPDATE 10:39 În jurul orei 9:00, în Ucraina situația arăta în felul următor.

DIRECȚIA HARKOV. Obuzul a lovit centrul Harkovului – lângă clădirea administrației regionale de stat din Piața Libertății.

DIRECȚIA SUD. A început atacul asupra Hersonului, a informat Serviciul de Comunicații Speciale din Ucraina. La intrările în oraș, armata rusă a instalat puncte de control. Locuitorii spun că au văzut mulți soldați ruși pe străzi. În zona Shumenskoye au loc încăierări.

Ofensiva pe celelalte fronturi continuă fără schimbări. Luptele continuă în apropiere de Kiev, Mariupol, Volnovakha.

UPDATE 10:30 „Rușii și-au dat arama pe față”, spune consilierul președintelui Ucrainei.

UPDATE 10:30 Mariupol, oraș din regiunea Donețk, a rămas fără curent electric după ce forțele rusești au bombardat zonele rezidențiale ale orașului. Detali aici.

UPDATE 10:11 Serviciile secrete britanice spun că Rusia nu a reușit să obțină controlul asupra spațiului aerian al Ucrainei.

UPDATE 09:57 După ce duminică noaptea a început să ningă în Vama Siret – Porubne, mii de refugiați care fug de războiul din Ucraina așteaptă să intre în România, fără a avea unde să se adăpostească, transmite presa de peste Prut.

UPDATE 09:57 O persoană a decedat, iar alte trei sunt rănite în urma atacului cu rachete a forțelor rusești în centrul orașului ucrainean Harkov. Detalii aici.

UPDATE 09:42 Ministrul de Externe al României, Bogdan Aurescu declară că Uniunea Europeană nu poate fi completă fără Ucraina, R. Moldova și Georgia. „Acestea merită calitatea de membru deplin”, subliniază ministrul Aurescu.

UPDATE 09:25 Autoritățile ucrainene anunță despre pierderile armatei ruse. Conform bilanțului făcut de acestea, până acum au murit 5710 de militari în ofensiva Rusiei asupra Ucrainei, iar 200 de soldați au fost luați prizonieri.

UPDATE 09:25 Clădirea Consiliului Local din Harkov a rămas în ruinei după racheta lansată de forțele ruse.

UPDATE 09:10 Orașul Kerson, înconjurat de ruși, a anunțat primarul orașului.

The mayor of #Kherson Igor #Kolykhayev announced the blockade of the city by the #Russian military. “The Russian army has set up roadblocks at the entrances to Kherson. It is difficult to say how the situation will develop further,” he said. pic.twitter.com/LlDKmFtyzA

UPDATE 09:00 Atacul forțelor rusești asupra orașului Harkov continuă. Militarii ruși au bombardat Piața Libertății din Harkov.

UPDATE 08:41 Taiwanul susține excluderea Rusiei din SWIFT și trimite ajutor umanitar Ucrainei.

UPDATE 08:40 Președintele României, Klaus Iohannis declară că România sprijină integrarea Ucrainei în Uniunea Europeană, de rând cu integrarea R. Moldova și a Georgiei și că va face tot posibilul ca acest lucru să devină realitate. Comentariul a fost făcut azi dimineață, în contextul agresiunii ruse în Ucraina și a solicitării depuse de președintele ucrainean Zelensky pentru aderarea la UE a țării sale.

Romania🇷🇴 fully supports the integration of Ukraine🇺🇦, as well as of the Republic of Moldova🇲🇩 and Georgia🇬🇪, with the European Union🇪🇺. The place of these partners of the EU is within the European family, and Romania will do its best for this to become reality.