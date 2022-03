Noi atacuri în Harkov. Explozii puternice după un atac aerian

Orașul Harkov, al doilea ca mărime din Ucraina, aflat în estul țării, este supus în aceste momente unor atacuri dure din partea forțelor armate ruse, relatează presa ucraineană.

Sunt transmise înregistrări video cu explozii puternice, provocate de atacuri aviatice, după cum relatează Nexta live.

„Un puternic atac aerian al ocupanților asupra Harkovului. Ei vor, pur și simplu, să distrugă orașul”, atenționează sursa citată.

UPDATE. A fost distrus consulatul Sloveniei din Harkov, ca urmare a atacurilor aeriene, a anunțat Matti Maasikas, ambasadorul Uniunii Europene în Ucraina.

The Slovenian Consulate in Kharkiv was destroyed as a “collateral diplomatic damage” as well. pic.twitter.com/gFpQqX7tQK