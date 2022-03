LIVE TEXT/ A opta zi de război în Ucraina. Negocierile ruso-ucrainene vor avea loc după amiază. Orașul Mariupol – explozii și incendii în urma bombardamentelor lansate de armata rusă

A început a opta zi a atacului lui Putin asupra Ucrainei. Explozii puternice au fost auzite în Kiev și în alte orașe ucrainene în noaptea de miercuri spre joi dimineață. Ora 06:47, sirenele de alarmă răsună în orașul ucrainean Nicolaev, iar oamenii sunt îndemnați să se adăpostească în zone sigure. Herson, cel mai mare oraş din apropierea graniţei cu peninsula Crimeea, a fost capturat de armata rusă. Între timp, Pentagonul raportează că sutele de vehicule blindate rusești, care se îndreaptă spre Kiev, „rămân blocate pe traseu”.

Adunarea Generală a ONU a adoptat miercuri, 2 martie, o rezoluție prin care condamnă ofensiva Rusiei asupra Ucrainei și îi cere acesteia să-și retragă imediat toate forțele din Ucraina. Documentul a fost votat de 141 de ţări.

Duminică, Vladmir Putin a anunțat că își pune forțele nucleare în stare de alertă, iar într-o decizie fără precedent, Uniunea Europeană a decis să trimită arme Ucrainei. Pe de altă parte, Rusia a recunoscut, pentru prima dată de la debutul invaziei, că a înregistrat pierderi în Ucraina.

UPDATE 13:30 Autoritățile franceze au confiscat un super-iaht deținut de directorul general al Rosneft, Igor Sechin, ca parte a sancțiunilor Uniunii Europene împotriva Rusiei, a declarat joi, 3 martie, ministrul francez de Finanțe, Bruno Le Maire. Detalii aici.

UPDATE 13:28 Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a publicat noile prețuri plafon la carburanți, stabilite pentru data de 4 martie 2022. Astfel, un litru de benzină cu cifra octanică A 95 va costa 24 de lei și 93 de bani, cu 20 de bani mai mult decât în ziua precedentă, iar un litru de motorină va costa 21 de lei și 88 de bani, cu 37 de bani mai mult comparativ cu ultimii indici. Detalii aici.

UPDATE 13:27 Primii dintre cei 16.000 de voluntari străini sunt deja în drum spre Ucraina, pentru a o ajuta să reziste în fața invaziei ruse. Acest lucru a fost declarat de președintele Volodimir Zelensky, într-un mesaj video către ucraineni. Detalii aici.

UPDATE 13:23 Mariupol continuă să fie supus bombardamentelor masive din partea trupelor ruse. În urma atacurilor forțelor rusești, în oraș au loc tot mai multe explozii și incendii, scrie novosti.dn.ua.

UPDATE 12:43 „Manejul de atletică ușoară” din Chișinău a fost transformat într-un centru de plasament pentru refugiați.

UPDATE 12:39 Armata rusă și-a schimbat strategia în războiul din Ucraina după eșecul din primele zile de confruntări și a trecut de la blitzkrieg-ul (intervenție rapidă, n.r.) dorit de Kremlin la o „anihilare lentă” a armatei Ucrainei, arată o analiză a Pentagonului, citată de CNN.

UPDATE 12:27 Spania a anunţat că vineri va trimite 1.370 de lansatoare de grenade antitanc în Ucraina. Este o parte din primul transport de arme ofensive oferite ucrainenilor sub formă de ajutor în faţa invaziei ruseşti. Detalii aici.

UPDATE 12:21 În cadrul programului de sprijin al refugiaților ucraineni, inițiat de Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, a fost organizat al doilea convoi umanitar, 30 de tone de produse alimentare, de igienă și de strictă necesitate urmând să ajungă în următoarele ore în țara vecină, afectată de conflictele armate. Detalii aici.

UPDATE 12:20 Militarii Batalionului 22 de menținere a păcii „Căști Albastre” au acordat suport la amenajarea centrului de plasament pentru refugiați, deschis la Î.S. „Manejul de atletică ușoară” mun. Chișinău, se anunță într-un comunicat oficial al Ministerului Apărării al Republicii Moldova. Detalii aici.

UPDATE 12:08 Șeful delegației Federației Ruse, Vladimir Medinsky, a anunțat că delegația Ucrainei ar urma să ajungă în scurt timp la locul unde sunt planificate negocierile. Potrivit lui Medinsky, discuțiile cu partea ucraineană ar urma să înceapă la ora 15:00. Detalii aici.

UPDATE 12:07 Ukrzaliznytsia (Administrația de Stat a Transporturilor Feroviare a Ucrainei) a furnizat Forţelor Armate ale Ucrainei vagoane frigorifice pentru repatrierea soldaților ruși decedați în războiul din Ucraina. Detalii aici.

UPDATE 12:05 Ministerul Apărării al Federației ruse a publicat pe canalele oficiale de Twitter și Instagram fotografii cu tancurile și blindatele cu care au invadat Ucraina și a explicat ce înseamnă literele „V” și „Z”, inscripționate pe echipamentul militar rusesc. Detalii aici.

UPDATE 11:49 Uniunea Europeană va aloca 500 de milioane de euro pentru asistență umanitară Ucrainei și va crea un hub umanitar în România. Anunțul a fost făcut de preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

