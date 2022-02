ULTIMA ORĂ/ Uniunea Europeană își închide spațiul aerian pentru Rusia

Uniunea Europeană anunță că își închide spațiul aerian petru avioanele rusești. Decizia implică interzicerea tuturor aeronavelor civile și militare care zboară dinspre Rusia sau care aparțin unei companii rusești.

Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene, spune că spațiul aerian al UE se închide și pentru avioanele private ale oligarhilor.

„Avioanele nu vor putea ateriza, decola sau survola teritoriul UE. Inclusiv avioanele private ale oligarhilor”, a spus aceasta.

First, we are shutting down the EU airspace for Russian-owned, Russian registered or Russian-controlled aircraft.



They won’t be able to land in, take off or overfly the territory of the EU.



Including the private jets of oligarchs. pic.twitter.com/o551M9zekQ