O comparație între armatele Ucrainei și Rusiei. „Voința de lupă a trupelor ucrainene, cea mai puternică armă”

O comparație între capacitățile militare ale Ucrainei și Rusiei arată că războiul dintre Rusia și Ucraina este un război între David și Goliat, scrie CNN, care a analizat forța militară a celor două țări. „Voința de luptă a trupelor ucrainene reprezintă cea mai puternică armă a lor”, susțin însă experții contactați de CNN.

Cheltuieli pentru apărare: Ucraina a cheltuit 4,7 miliarde de dolari în 2021, puțin peste o zecime din cele 45,8 miliarde de dolari ale Rusiei cu arme nucleare, potrivit unui raport recent „The Military Balance” al Institutului Internațional de Studii Strategice (IISS).

Resursa umană: Rusia are 900.000 de personal activ în forțele sale armate și 2 milioane în rezervă. Ucraina are 196.000 și 900.000 de rezerviști. În forțele terestre, Rusia are un dublu avantaj, cu 280.000 de soldați față de 125.600 ai Ucrainei. Și forțele sale aeriene sunt de aproape cinci ori mai puternice, cu 165.000 față de 35.000 din Ucraina. Rusia avea aproximativ 200.000 de angajați în și în jurul Ucrainei.

Armament și vehicule: Rusia are peste 15.857 de vehicule blindate de luptă, de exemplu, față de 3.309 din Ucraina. Are aeronave de peste 10 ori mai multe: 1.391 față de 128 din Ucraina și 821 de elicoptere față d 55 Ucraina. În ce privește forțele navale, Rusia are 49 de submarine, Ucraina nu are niciunul, potrivit IISS.

Forțele ucrainene au lansat, totuși, câteva contraatacuri de succes. Experții, citați de CNN au observat că „voința de luptă a trupelor ucrainene de a-și apăra casele și familiile împotriva actelor de violență rusești este cea mai mare putere a forțelor armate”. Experții abordați de CNN s-au arătat surprinși de capacitatea Ucrainei de a se mobiliza și de a face față atacurilor Rusiei.

