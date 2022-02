VIDEO/ „Mamă, tată, eu nu am vrut să vin aici”. Mărturiile soldaților ruși capturați de armata ucraineană

Mai mulți soldați ruși capturați de forțele ucrainene spun că nu și-au dorit să participe la acest război și că nu au știut unde sunt aduși. Zeci de clipuri video cu soldați ruși ajunși în custodia ucrainenilor au fost publicate pe rețelele de socializare. Aceștia au fost filmați în timp ce se adresează rudelor sau președintelui rus Putin. Unii dintre prizonieri au fost filmați în timp ce li s-a făcut legătura prin telefon cu părinții.

În unul dintre clipuri un soldat luat în prizonierat a început să plângă, iar ucrainenii care îl filmau au încercat să-l liniștească: „Gata, gata. Totul e bine. Liniștește-te”



Ivanov Alexandr, născut în 1999:

– Sunteți cetățeanul cărei țări?

– Rusia.

– Când ați venit în Ucraina?

– Pe 24 februarie.

– Cu ce scop?

– Acaparare de teritorii.

– Unde locuiți de fapt?

– Regiunea Murmansk.



Unuia dintre prizonieri i-a fost făcută legătura telefonică cu părinții. Redăm dialogul mai jos:



– Sunt prizonier, tată.

– Unde?

– În prizonierat.

– E adevărat?

– Da.

– Și ce-i de făcut?

– Nu știu, trebuie ceva să decidem.

– Îi transmit mamei.

– Da, mamă.

– Ce faci?

– Sunt prizonier, mamă

– Cum așa?

– Așa, în Ucraina, am fost luat prizonier.

– Dar cum ai ajuns acolo?

– Mamă, ne-au zis să plecăm în Ucraina, și am plecat. Nimeni nu a știut nimic.

– Și acum ce e de făcut? Eu nu știu ce e de făcut. E nevoie de ajutor.

– Cu cine ai plecat încolo?

– Toți au plecat.

– Și doar tu ai fost luat prizonier?

– Nu știu.

– Și unde stai acum?

– În Ucraina, nu cunosc locația, mamă. Adresați-vă la comandanți, telefonați cuiva.

Într-un alt clip video apare un soldat de 21 de ani, care spune că nu a vrut să vină în Ucraina și că vrea să se întoarcă acasă.

Gavrilicev Roman Alexandrovici, regiunea Leningrad, 21 de ani:

– Mamă, tată, eu nu am vrut să vin în Ucraina.

– Unde te afli acum?

– În orașul Harkov, în prizonierat. Nu am vrut asta, nu am vrut să vin încoace.

– Fasciști ai găsit? Fasciști sunt?

– Nu, nu. Toți sunt oameni pașnici. Toți sunt oameni buni. Foarte tare vreau acasă.

Războiul din Ucraina a fost declanșat în dimineața zilei de 24 februarie, când trupele ruse au invadat Ucraina la ordinul președintelui rus Vladimir Putin. Ministerul ucrainean aI Apărării a anunțat duminică, 26 februarie, că au fost uciși peste trei mii de soldați ruși, iar peste 200 au fost luați prizonieri.



