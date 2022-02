UE va dezvolta instrumente pentru a interzice „mașinăria de propagandă a Kremlinului”

Uniunea Europeană va interzice „mașinăria de propagandă a Kremlinului”, care include Russia Today și Sputnik.

Șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat noi sancțiuni pentru Rusia. UE va dezvolta instrumente pentru a interzice „dezinformarea rusă toxică și dăunătoare în Europa”.

„Vom interzice mașinăria de propagandă a Kremlinului în UE. Publicațiile de stat Sputnik și Russia Today, precum și filialele acestora, nu vor mai putea să își împrăștie minciunile pentru a justifica războiul lui Putin”, a spus Ursula von der Leyen.

Second, we will ban the Kremlin’s media machine in the EU.



The state-owned Russia Today and Sputnik, and their subsidiaries,

will no longer be able to spread their lies to justify Putin’s war.



We are developing tools to ban their toxic and harmful disinformation in Europe. pic.twitter.com/7RcPEn6E14