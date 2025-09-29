LIVE TEXT Rezultatele preliminare ale scrutinului parlamentar din 28 septembrie 2025

UPDATE 00:30 După numărarea a peste 90% din voturi, cinci formațiuni ar intra în următorul parlament. PAS ar fi cea mai mare formațiune din legislativ, cu 46,17%, fiind urmat de Blocul Patriotic care a scăzut la sub 27%. Pe locul trei se află Blocul Alternativa cu 8,69%, urmat de Partidul Nostru cu 6,32% și PPDA cu 5,71%.

UPDATE 00:00 PAS își continuă creșterea, acumulând peste 45%, iar Blocul Patriotic încă este sub 28%. Blocul Alternativa trece de pragul electoral, având 8,81%, fiind urmat de Partidul Nostru cu 6,40% și PPDA cu 5,82%.

UPDATE 23:44 După Taraclia, au urmat și alte raioane în care au fost numărate toate buletinele.

Cantemir – PAS (52.81%), Blocul Patriotic (20.17%), Partidul Democrația Acasă (9.73%), Partidul Nostru (6.04%) și Blocul „Alternativa” (5.91%).

Criuleni – PAS (58.62%), Blocul Patriotic (14.35%), Partidul Democrația Acasă (7.48%), Blocul „Alternativa” (5.59%) și Partidul Nostru (5.58%).

Ungheni – PAS (42.83%), Blocul Patriotic (24.35%), Partidul Nostru (9.40%), Partidul Democrația Acasă (8.65%) și Blocul „Alternativa” (5.17%).

Basarabeasca – Blocul Patriotic (42.24%), PAS (35.75%), Partidul Democrația Acasă (7.05%), Blocul „Alternativa” (6.72%) și Partidul Nostru (4.32%).

UPDATE 23:35 În raionul Taraclia s-a încheiat numărătoarea voturilor. Rezultatele indică 79,51% pentru Blocul „Patriotic”, 10,51% pentru Blocul „Alternativa” și 6,1% pentru PAS. La Taraclia au votat 15 565 de alegători, înregistrându-se o prezență de 47,69%.

UPDATE 23:20 Peste 1 milion de voturi au fost numărate. PAS continuă să crească, acumulând peste 44%, în timp ce, Blocul Patriotic scade ușor, ajungând la sub 28%. Pe locul trei este Blocul Alternativa cu 8,56%, fiind urmat de Partidul Nostru cu 6,62% și PPDA cu 6,15%.

UPDATE 22:55 Rezultatele preliminare la numărarea voturilor din peste jumătate de secții de votare arată că Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) se situează pe primul loc, cu 43,06% din voturi, urmat de Blocul Patriotic, votat de 29.2% din alegători.

Pe locul al treilea se află Blocul „Alternativa”, cu 8,23% din voturi, urmat de Partidul „Democrația Acasă”, cu 6,52% din voturi și Paridul Nostru, cu 6,44%

În Parlament ar intra cinci formațiuni politice, conform datelor preliminare la numărarea voturilor din peste 1300 de secții de votare.

UPDATE 22:50 Niciunul dintre sondajele prezentate oficial nu includeau Partidul „Democrația Acasă” în lista formațiunilor care ar putea accede în Legislativ. Rezultatele preliminare însă îl poziționează în top cu aproape 7%.

Ziarul de Gardă vă propune o radiografie a Partidului Democrația Acasă.

UPDATE 22:40 Potrivit datelor finale privind prezența la vot, în municipiul Chișinău au fost cei mai activi votanți. 54,72% din chișinăuieni au venit la urne. Urmează raionul Criuleni, cu o prezență de 50,85%. În municipiul Bălți au participat 50,23% dintre persoanele înscrise în listă, iar la Dondușeni – 49,44%. Pe locul 5 după prezența la vot este raionul Ialoveni (49,1%).

Codașele după prezența la vot sunt raioanele Cantemir (37,52%), Basarabeasca (38,5%), Briceni (39,83%), Cimișlia (39,99%) și Hîncești (40,33%).

În UTA Găgăuzia prezența la urne a fost de 45,33%.

La secțiile de votare deschise peste hotare, în diaspora, până la ora 22:00 (ora Moldovei) au votat 272 de mii de alegători, însă procesul de vot continuă în câteva țări până la ora locală 21:00.

UPDATE 22:35 Peste 40% din voturi au fost numărate. Până la acest moment, formațiunile cu numărul necesar de a trece în următorul parlament sunt: Partidul Acțiune și Solidaritate, Blocul Patriotic, Blocul Alternativa, Partidul Politic Democrația Acasă și Partidul Nostru.

UPDATE 22:22 Au fost numărate peste 200 de mii de voturi. Liderul cursei este PAS cu 40,28%, urmat de Blocul Patriotic – 31,34%, Blocul Alternativa – 7,41%, PPDA – 7,28% și Partidul Nostru cu 6,62%.

UPDATE 22:00 După 16% de buletine numărate, în top se află Partidul Acțiune și Solidaritate, Blocul Politic Patriotic, Partidul Democrația Acasă, Partidul Nostru și Blocul Alternativa.

UPDATE 21:52 Au apărut primele rezultate ale scrutinului parlamentar din 28 septembrie 2025. Potrivit acestora, în Parlament ar accede patru formațiuni: Blocul Politic Patriotic, Partidul Acțiune și Solidaritate, Partidul Democrația Acasă și Partidul Nostru.

Rezultatele alegerilor pot fi urmărite aici.

UPDATE 21:40 Liderii mai multor formațiuni au ieșit cu declarații după închiderea secțiilor de votare. Igor Grosu, președintele PAS, a discutat despre neregulile înregistrate în cadrul procedurii de votare, menționând alertele cu bombă și tentativele de destabilizare.

Totodată, a ieșit cu declarații și liderii blocului „Alternativa”, mulțumind cetățenilor că „s-au mobilizat și au ieșit la vot într-un număr foarte mare” și menționând că vor „urmări cu atenție numărarea și centralizarea voturilor”.

Renato Usatîi, președintele formațiunii „Partidul Nostru”, s-a arătat încrezător că partidul pe care îl conduce va intra în viitorul Parlament. „Nu facem nunta cu rușii și nici cu PAS”, a spus acesta.

Președintele PSRM și membru al Blocului „Patriotic”, Igor Dodon, a declarat că „guvernarea PAS este în panică, nu s-a aștept la asemenea rezultate. În special este vorba de votul din diaspora care sperau că va fi cu totul altul”.

UPDATE 21:00 Secțiile de votare din interiorul țării și-au închis ușile. Peste 1,3 milioane de cetățeni și-au exprimat alegerea în secțiile de votare deschise pe teritoriul R. Moldova la scrutinul parlamentar din 28 septembrie 2025.

UPDATE 20:57 Circulația pe podul Rîbnița-Rezina a fost reluată. Geniștii au părăsit locul. În urma verificărilor, nu a fost găsit nimic suspect, transmite portalul Zona de Securitate pe canalul să de Telegram.

UPDATE 20:45 Ofițerii INI și polițiștii din BPDS „Fulger”, în comun cu SIS și PCCOCS, desfășoară, la moment, acțiuni în cadrul unei cauze penale pornită pe faptul pregătirii destabilizărilor și dezordinilor în masă, imediat după încheierea scrutinului electoral și în cadrul protestului de mâine din capitală, a anunțat într-un comunicat Poliția Republicii Moldova.

Au fost reținute 3 persoane, printre care doi frați (monitorizați de ofițeri de aproape 2 luni), care ar fi angajați ai structurilor de forță din stânga Nistrului, fiind liderii responsabili de coordonarea, monitorizarea și aprovizionarea logistică a grupurilor.

UPDATE 20:37 „Misiunea de Observare Promo-LEX a alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025 informează că, până la ora 18:40, au fost prelucrate cu statut de incident 858 cazuri, dintre care prezentul comunicat include 314 incidente confirmate”, anunță Promo-Lex într-un comunicat de presă.

UPDATE 20:06 Peste 250 de mii de oameni au votat în diaspora. La ora 20:00 (ora Moldovei) numărul celor care au votat la secțiile deschise peste hotare a atins 250 de mii. Pe teritoriul țării au votat 1 301 448 de oameni, constituind 46.52% din voturi.

UPDATE 19:56 51 de observatori propuși de Uniunea Juriștilor din Moldova, o entitate condusă de doi avocați cu afiliere politică, care a decis, în premieră, anul acesta să se implice în monitorizarea unui scrutin electoral, au rămas fără acreditare. Decizia a fost luată astăzi, 28 septembrie 2025, de Comisia Electorală Centrală.

UPDATE 19:50 Buletinele de vot ștampilate în dreptul Partidului „Moldova Mare” vor fi declarate nevalabile, potrivit deciziei Comisiei Electorală Centrală. CEC a constatat imposibilitatea aplicării ștampilei „Retras” în dreptul acestui concurent electoral, întrucât procesul de votare este în plină desfășurare.

Ștampila „Retras” se va aplica pe procesele-verbale, după ce se va încheia procesul de votare, a mai decis CEC.

UPDATE 19:40 50% dintre alegătorii înscriși în listele electorale și-au exprimat opțiunea de vot la alegerile parlamentare din 2025, echivalentul a circa 1,5 de milioane de oameni.

UPDATE 19:25 Comisia Electorală Centrală se va întruni în ședință la ora 19:30, duminică 28 septembrie, pentru a examina subiectul privind executarea hotărârii Curții de Apel Centru prin care s-a lăsat în vigoare decizia CEC de excludere din cursa electorală a Partidului „Moldova Mare”, condus de Victoria Furtună. Anunțul a fost făcut de președinta CEC, Angelica Caraman.

UPDATE 19:09 Poliția Națională anunță că deține informații în legătură cu unele grupuri de persoane care ar intenționa, începând cu miezul nopții și pe parcursul zilei de mâine, organizarea de dezordini și destabilizări în capitalǎ, în cadrul unui protest anunțat pentru mâine, 29 septembrie.

Poliția a amintit organizatorilor că poartă răspundere pentru desfășurarea evenimentelor anunțate și „face apel la responsabilitatea acestora”.

UPDATE 18:55 Până la ora 18:00 (ora Moldovei), la secțiile de votare deschise în străinătate au votat 216 mii de alegători, mai mult decât au votat în total în diaspora la alegerile parlamentare din 2021. Se înregistrează, astfel, cea mai mare prezență la urne în diaspora în cadrul unor alegeri parlamentare desfășurate vreodată în R. Moldova.

UPDATE 18:23 Un video fals este răspândit pe rețelele sociale. O voce anonimă prezintă aruncarea unor buletine de vot ștampilate și deteriorate intenționat. Purtătorul de cuvânt al guvernului, Daniel Vodă, atenționează că „buletinele sunt false, video este fals și reprezintă o provocare”.

UPDATE 18:02 Conform datelor Comisiei Electorale Centrale (CEC), până la ora 18:00 au votat în total 1 377 482 de cetățeni, fiind înregistrată o prezență la urne de 45.81%.

UPDATE 17:47 47 de mii de alegători au votat în Găgăuzia până la ora 17.30, arată datele de la Comisia Electorală Centrală (CEC), adică 36,7% din numărul total de votanți. Cifra este mai mică decât prezența la nivel național, acolo unde, la ora 17.30 s-a înregistrat o prezență la vot de 44,3%, puțin peste 1,32 de milioane de alegători.

Până la 17.30, la secțiile deschise special pentru alegătorii din stânga Nistrului au votat 10700 de alegători. Prezența la ora 17.30 este mai mică decât la alegerile parlamentare din 2021 și cea de la alegerile prezidențiale din 2024.

UPDATE 17:29 Prezența în diasporă a depășit 200 de mii.

UPDATE 17:16 Mai multe apeluri au fost făcute la poliție pentru a semnala că mai multe locații ar fi minate, în preajma Zonei de Securitate, inclusiv Podul Rezina-Rîbnița. Informația este confirmată de Inspectoratul General al Poliției.

Potrivit jurnalistei TV8, Viorica Tătaru, aflată la fața locului, traficul a fost blocat și mașinile sunt evacuate pentru verificări. La fața locului au venit pompierii și poliție.

UPDATE 17:09 Conform datelor Comisiei Electorale Centrale (CEC), până la ora 17:00 au votat în total 1 274 941 de cetățeni, fiind înregistrată o prezență la urne de 42.74%.

UPDATE 16:55 Cele două secții de votare deschise în China și Japonia pentru alegerile Parlamentare s-au închis. Anunțul a fost făcut de Ministerul de Externe în actualizarea de la ora 16:00.

Conform datelor, în Japonia au votat 91 de cetățeni ai R. Moldova. Totodată, în China au votat 42 de cetățeni ai R. Moldova. MAE a anunțat deschiderea „fără impedimente” a secțiilor de votare pe coasta estică a continentului nord-american.

UPDATE 16:40 Ambasador extraordinar și plenipotențiar al R. Moldova în Republica Elenă, Andrei Popov, a surprins un „observator” fără acreditare în proximitatea unei secții de votare din Atena. Bărbatul număra oamenii și veghea „ordinea” desfășurării scrutinului parlamentar, duminică, 28 septembrie.

Ziarul de Gardă a analizat mai multe discuții interne ale reprezentanților partidelor implicate în „operațiunea specială diaspora”. Din aceste chaturi reiese că persoanele racolate, dar neacreditate oficial, sunt obligate de coordonatori să stea afară. Detalii

UPDATE 16:30 „Toți PATRIOȚII, uniți-vă!” – acesta este îndemnul trimis în ziua alegerilor către membrii rețelei rusești de dezinformare „InfoLider”, documentată din interior de Ziarul de Gardă. Scris cu majuscule, cuvântul „PATRIOȚII” face trimitere la denumirea unui concurent electoral – Blocul Electoral „Patriotic al Socialiștilor, Comuniştilor, Inima și Viitorul Moldovei”. Am contactat-o pe Tamara Chișca Doneva, reprezentanta la CEC a formațiunii pentru a comenta situația, însă aceasta, auzind prima parte a întrebării, ne-a închis apelul.

UPDATE 16:15 Date comparative cu prezența la vot publicate de sociologul Vasile Cantarji arată că, până la ora 16.00, în Chișinău, la parlamentare au votat 271 de mii de oameni. Cifra este mai mică decât cea pentru turul doi al alegerilor prezidențiale din 2024, dar mai mare decât cea de la parlamentarele din 2021. Se atestă mai puțini alegători la secțiile pentru cetățenii din stânga Nistrului.

UPDATE 16.00 Maia Sandu, președinta R. Moldova: „Avem mai multe rapoarte despre transportarea ilegală a alegătorilor la secțiile de vot din afara țării, evident, contra bani. Avem situații de alerte false cu bombă în mai multe țări. Le mulțumesc oamenilor care așteaptă răbdători până poliția verifică spațiile. Avem înregistrate cazuri de așa-zisul «carusel» – când se încearcă scoaterea buletinului de vot curat din secția de vot, pentru ca ulterior să fie introdus cu ștampila pusă și avem multe cazuri când oamenii din rețeaua «Șor» încearcă să împiedice procesul de vot, mai ales în secțiile unde prezența este mare. În aceste condiții voturile voastra cinstite pot salva Moldova. Mergeți la vot. (…) Moldova este țara noastră, nu a grupării criminale «Șor». Haideți să demonstrăm că noi suntem mai puternici decât banii lor murdari”, a declarat președinta, într-un live pe pagina sa de facebook.

UPDATE 15:50 Curtea de Apel Centru a respins duminică, 28 septembrie, contestația partidului Moldova Mare, condus de către Victoria Furtună. Informația a fost confirmată pentru ZdG de către purtătoarea de cuvânt a instanței, Adelina Roșca.

UPDATE 15:37 Trei cupluri și-au exercitat dreptul la vot în ziua când își unesc destinele. Aceștia au mers la secțiile de votare fiind mire și mireasă în ziua alegerilor parlementare.

„În ziua alegerilor parlamentare, un cuplu de tineri au mers și la secția de votare nr. 14/2 din or. Drochia pentru a vota.

Gestul lor transmite un mesaj puternic: că dragostea și responsabilitatea civică merg mână în mână. Ei sunt un exemplu de implicare, maturitate și respect pentru valorile democratice”, a transmis CEC.

Și în Ialoveni un cuplu se căsătorește în ziua alegerilor parlamentare.

„Dragostea merge într-un pas cu responsabilitatea! Un mire și o mireasă și-au făcut timp, chiar în ziua nunții, să voteze la secția 21/4 din Liceul Teoretic «Andrei Vartic»”, a publicat Ialovenionline.md.

UPDATE 15:35 Conform datelor Comisiei Electorale Centrale (CEC) în municipiul Chișinău au votat peste 250 de mii de cetățeni sau circa 37% din numărul total de cetățeni cu drept de vot din capitală.

Sectorul capitalei cu cei mai mulți cetățeni care au votat este – Botanica, unde au votat peste 50 de mii de cetățeni, fiind urmat de sectorul Rîșcani, cu circa 47 de mii de voturi exercitate. Sectoarele Buiucani și Ciocana au un număr aproximativ egal de voturi, puțin peste 37 de mii. În sectorul Centru au votat circa 31700 de cetățeni.

În suburbiile municipiului Chișinău și-au exprimat dreptul la vot peste 48 de mii de cetățeni sau circa 36% din votanți.

UPDATE 15:11 Chitaristul trupei Bi-2, Maxim Andriușcenko, care a devenit în 2024 cetățean al Republicii Moldova, și-a exercitat dreptul de vot. Acesta a votat la o secție de votare din Spania. Artistul a subliniat că „este foarte important” ca oamenii să voteze și a recomandat oamenilor să participe la scrutin.

„În pofida comentariilor precum că alegerile nu pot fi cinstite sau că nu poți să-ți faci alegerea, nu este așa. Este un eveniment foarte util și plăcut și vă recomand foarte mult să participați și voi. Repet cuvintele unui clasic minunat: pentru ca oamenii răi să învingă este destul ca oamenii buni să nu facă nimic, de aceea este foarte important să votați. Întrebați oamenii, întrebați-i pe cei în care aveți încredere, votați cu inima, întrebați oamenii buni ep cien au votat și atunci o să vă fie clar cu cine să votați. Este foarte important să votați. Să nu votați însemană să lăsați „o portiță” pentru paraziți și atunci acești oamenii neapărat se vor folosi de acest fapt și ne vor face viața imposibilă”, a declarat Maxim Andriușcenko.

La 27 mai 2024, preşedinta R. Moldova, Maia Sandu a aprobat cererea membrilor trupei Bi-2 şi membrilor familiilor lor pentru obţinerea cetăţeniei Republicii Moldova, conform decretului semnat astăzi privind acordarea cetăţeniei.

UPDATE 15:04 Promo-LEX a documentat 85 de cazuri de încălcare a secretului votului, atrăgând atenția că „această statistică este nemaiîntâlnită”. În plus, au fost documentate șapte cazuri de transportarea organizată a alegătorilor, majoritatea la Căușeni. Un caz a fost înregistrat în Belarus, când persoane venite din Kursk s-au prezentat organizat la secția de vot, iar altul în Germania.

Până la ora 14:30, Promo-LEX a raportat 344 de situații cu „statut de incident”, dintre care 247 au fost confirmate.

O altă noutate a acestui scrutin sunt cazurile din diasporă de filmare a procesului de către reprezentanții concurenților electorali. Au fost înregistrate 10 cazuri.

UPDATE 14:33 Alegerile parlamentare din R. Moldova pot fi declarate valabile. Până la ora 14:30 s-a înregistrat o prezență la urne de peste 33,3%.

Conform Codului electoral, pentru validarea alegerilor este necesară o prezență la vot de cel puțin o treime din alegătorii înscriși în listele electorale.

UPDATE 14:01 În cele 12 secții de votare constituite pentru cetățenii cu drept de vot din localitățile din stânga Nistrului, au votat, până la ora 12:00, circa 5 000 de alegători. Așa arată datele prezentate de Comisia Electorală Centrală (CEC).

Astfel, până acum la scrutinul din 2025 s-a prezentat aproximativ același număr de alegători care votaseră în regiunea transnistreană în primul tur al alegerilor prezidențiale desfășurate în 2024 până la ora 13:00. MAi exact, în 2024 participaseră 6 600 de persoane până la această oră.

Totuși, în turul II al cursei pentru alegerea șefului statului, în secțiile de votare constituite pentru cetățenii cu drept de vot din localitățile din stânga Nistrului, până la ora 13:00, votaseră peste 13 mii de alegători. Adic dublu comparativ cu datele din 2025.

UPDATE 13:57 Partidul Moldova Mare se regăsește în continuare pe buletinele de vot, în ziua alegerilor parlamentare, fără a avea în dreptul său mențiunea „retras”, asta deși Comisia Electorală Centrală (CEC) a anulat anterior înregistrarea formațiunii politice și a candidaților săi. Se întâmplă pentru că Curtea de Apel Centru examinează în aceste momente contestația partidului condus de Victoria Furtună.

La Curtea de Apel Centru ședința de examinare a contestației depuse de către Moldova Mare împotriva deciziei CEC a început la ora 10:00. La ora 13:00, ședință încă continuă, conform purtătoarei de cuvânt a instanței, Adelina Roșca.

Întrebat de ce în dreptul concurentului electoral nu este vreo mențiune, vicepreședintele CEC Pavel Postica a explicat că „nu există soluția instanței de judecată”. Acesta a refuzat să comenteze ce se va întâmpla cu voturile date formațiunii în cazul în care decizia CEC de scoatere din cursa electorală va rămâne în vigoare.

UPDATE 13:55 Alegătorii din nordul R. Moldova sunt cei mai activi în cadrul alegerilor paralmentare din 28 septembrie. În raionul Dondușeni se atestă cea mai mare prezență la vot, conform datelor prezentate în timp real de Comisia Electorală Centrală (CEC).

Până la ora 13:10, 8540 de alegători din Dondușeni și-au exprimat opțiunea de vot, ceea ce reprezintă 28,29%.

Datele CEC arată că până acum cele mai active raioane din R. Moldova sunt:

Dondușeni – 28,29%

Rezina – 26,66%

Șoldănești – 26,59%

Criuleni – 26,57%

Ocnița -26,10%

Rîșcani – 25,56%

Florești – 25,48%

Glodeni – 25,39%

Până la ora 13:20, în municipiul Chișinău s-a atestat o prezență de 27,59%. 185 745 de persoane au votat până acum în capitală.

UPDATE 12:56 Poliția anunță că a fost sesizată despre transportarea organizată a alegătorilor din Federația Rusă spre Republica Belarus, acțiune care contravine legislației naționale.

„Amintim cǎ transportarea organizată a alegătorilor este interzisă prin lege, fiind calificată drept tentativă de influențare ilegală a procesului electoral. În acest context, oamenii legii întreprind măsuri de verificare și investigare a circumstanțelor, pentru a identifica persoanele implicate și pentru a împiedica desfășurarea unor astfel de acțiuni. Poliția reiterează că va interveni prompt și ferm în vederea prevenirii oricărei forme de corupere sau influențare ilegală a alegătorilor, asigurând desfășurarea unui scrutin liber și corect”, se spune într-un comunicat al Poliției.

UPDATE 12:55 Președintele României, Nicușor Dan, i-a îndemnat, duminică, 28 septembrie, pe toți basarabenii să iasă la vot, pentru că „astăzi este o zi decisivă, istorică pentru Republica Moldova”, scrie G4Media.

„Politicienii obișnuiesc să spună că sunt importante alegerile, dar de data asta este foarte, foarte important. E o zi decisivă, o zi istorică pentru Republica Moldova”, a comentat Nicușor Dan duminică, aflat la un eveniment împreună cu fiica sa.

Acesta a îndemnat pe toți basarabenii din România să participe la scrutin. „Este foarte important ca oamenii să iasă la vot”, a adăugat el.

Președintele României a evitat să rostească numele unui partid, dar a sugerat că viitorul european al Moldovei depinde de votul de astăzi.

UPDATE 12:53 Marian Lupu, liderul Partidului Mișcarea „Respect Moldova”, spune că și-a dat votul pentru „o Moldovă respectată, prosperă și demnă”. Afirmațiile au fost făcute într-un video publicat pe rețelele de socializare, după ce Lupu și-a exprimat dreptul la vot.

„Am votat, în această dimineață, pentru viitorul prosper al R. Moldova, pentru o țară demnă, în care bunăstarea cetățenilor este prioritate, munca cinstită este apreciată și respectată, iar oamenii nu sunt obligați să trăiască în frică și sărăcie. Am votat pentru dezvoltarea economică a țării noastre. (…) Iar pentru a realiza toate acestea, am votat pentru a readuce profesionalismul și competența în instituțiile statului”, a spus el.

UPDATE 12:03 Președinta CEC, Angelica Caraman, a declarat că pe parcursul zilei au fost recepționate 31 de cazuri de încălcări sau incidente ce vizează procesul electoral. Fotografierea buletinului de vot – 16 cazuri, agitație electorală interzisă – 2 cazuri, bănuială rezonabilă de corupere a alegătorilor – un caz, afișaj electoral neautorizat – un caz, transportarea organizată a alegătorilor – un caz, alte incidnete – 6 cazuri.

„(…) Situația pe teren este monitorizată și gestionată corect de autorități (…). Am fost sesizați despre câteva cazuri în care ar fi fost obstrucționat accesul unor observatori în unele secții de vot. Precizăm că în secțiile de votare au acces doar observatorii acreditați de organele electorale. Aceștia se pot afla în incinta secției de votare pe întreaga durată a zilei alegerilor, de la deschiderea urnelor de vot, și până la numărarea buletinelor și totalizarea rezultatelor. În cazul în care apar anumite neînțelegeri sau întârzieri la înregistrare, acestea sunt tratate cu promptitudine (…). La fel, am fost sesizați despre faptul că în mai multe birouri electorale din afara țării, reprezentanții unor concurenți electorali efectuează înregistrări video continue, inclusiv alegătorii. Amintim că Regulamentul privind statutul reprezentanților concurenților electorali permite înregistrarea foto și video, cu înștiințarea președintelui biroului electoral, însă aceste acțiuni nu trebuie să afecteze secretul votului, inclusiv prin înregistrarea alegătorilor (…)”, a declarat Caraman.

În cele 12 secții de votare constituite pentru cetățenii cu drept de vot din localitățile din stânga Nistrului, au votat, până la ora 12:00, circa 5 000 de alegători, conform CEC.

„Biroul politici de reintegrare a informat că situația în Zona de Securitate rămâne calmă, stabilă și fără schimbări esențiale. Fluxul de persoane și de mijloace de transport prin posturile vamale interne se desfășoară în mod constant, iar situația de pe teren este monitorizată și gestionată eficient de autoritățile competente. CEC reiterează importanța respectării liniștii publice și îndeamnă cetățenii la menținerea calmului și la o comunicare permanentă cu autoritățile naționale împuternicite.

Comisia a fost sesizată despre câteva cazuri în care ar fi fost obstrucționat accesul unor observatori în unele secții de votare. Precizăm că în secțiile de votare au acces doar observatorii acreditați de organele electorale. Aceștia se pot afla în incinta secției de votare pe întreaga durată a zilei alegerilor, de la deschiderea urnelor de vot și până la numărarea buletinelor și totalizarea rezultatelor. În cazul în care apar anumite ne înțelegeri sau întârzieri la înregistrare, acestea sunt tratate cu promptitudine. Fiecare caz concret poate fi raportat organelor electorale pentru verificare.

CEC, împreună cu autoritățile statului întreprind toate măsurile pentru asigurarea unui proces electoral corect, transparent și sigur”, se spune într-un comunicat al Comisiei.

UPDATE 12:01 Site-urile guvernamentale ale R. Moldova au fost vizate de peste 14 milioane de tentative de atac cibernetic în noaptea de dinaintea alegerilor parlamentare, potrivit surselor IPN din cadrul Serviciului Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică. IPN mai scrie că toate aceste încercări au fost detectate și blocate cu succes de autoritățile competente.

Potrivit surselor citate, principalele ținte ale atacurilor cibernetice au fost site-urile care aparțin infrastructurii Comisiei Electorale Centrale și Agenției Servicii Publice.

Totodată, STISC a decis să suspende temporar funcționarea site-urilor care nu sunt esențiale în această perioadă, pentru a reduce riscul unor eventuale atacuri informatice.

Contactat de IPN, Ion Buga, specialist în relații publice la STISC, nu a confirmat tentativele de atac cibernetic asupra site-urilor guvernamentale.

Acum patru zile, autoritățile anunțau că mii de routere Wi-Fi din locuințele cetățenilor au fost compromise. Scopul ar fi fost utilizarea acestor rețele infectate pentru a lansa, în ziua alegerilor parlamentare atacuri cibernetice asupra serverelor și infrastructurii CEC, cu intenția de a bloca activitatea instituției.

UPDATE 12:00 Maria Roibu, directoarea Liceului „Alexandru cel Bun” din Tighina, a venit cu un mesaj către locuitorii regiunii transnistrene și părinții care își duc copii la acest liceu, unic în oraș cu predare în limba română. „Dacă vor câștiga cei cu viziuni europene, presupun că multe lucruri se vor schimba în bine. În caz contrar, ne-ar putea aștepta vremuri grele”, a declarat profesoara pentru jurnaliștii de la Zona de Securitate, la o secție de votare din Anenii Noi.

Eu sunt de acord cu schimbarea secțiilor de votare, pentru că, într-adevăr, dacă vorbim despre securitate, acest lucru este corect, am mari temeri să nu se întâmple ceva periculos. Fiind directoare a Liceului „Alexandru cel Bun” din Tighina, am trecut prin multe și știu că „prietenii noștri” sunt imprevizibili (…). Dacă astăzi vor câștiga cei cu viziuni europene, presupun că multe lucruri se vor schimba în bine. În caz contrar, ne așteaptă vremuri foarte grele (…). Fac apel către toată lumea, care înțelege corect lucrurile, să iasă la vot și să lase supărările. Ne oferim votul pentru parcursul european (…)”, a spus Maria Roibu.

„Toată noaptea m-am rugat Domnului și la tot ce este ceresc să lumineze mințile oamenilor pentru ca să facă o alegere corectă, în folosul copiilor noștri. După părerea mea, astăzi este un moment crucial care va decide soarta copiilor noștri.

UPDATE 11:23 Președintele Alianței pentru Unirea Românilor (AUR) din R. Moldova, Boris Volosatîi anunță că, „în contextul informațiilor privind posibile tentative de infiltrare și influențare externă asupra procesului electoral”, partidul a decis să își retragă toți reprezentanții din secțiile de votare constituite în străinătate.

Volosatîi scrie că decizia survine în urma unei analize interne și a sesizărilor primite în ultimele zile, care au ridicat suspiciuni legate de încercări de racolare a persoanelor pentru a se prezenta drept delegați ai AUR, fără a avea vreo afiliere reală cu partidul.

„În aceste condiții, pentru a evita orice risc asupra integrității procesului electoral și pentru a nu lăsa loc unor manipulări, conducerea AUR din Republica Moldova a depus oficial, la 26 septembrie 2025, cererea de retragere a împuternicirilor reprezentanților pentru perioada electorală. AUR condamnă ferm ingerințele Kremlinului și orice încercare de manipulare a procesului electoral. Totodată, partidul își reafirmă încrederea în profesionalismul organelor electorale și în capacitatea cetățenilor Republicii Moldova de a-și exprima votul liber și responsabil”, a declarat Boris Volosatîi.

UPDATE 11:21 Prim-ministrul Dorin Recean s-a prezentat la secția de vot pe 28 septembrie, pentru a alege viitorul parlament. Acesta a venit la secție alături de soție. Dorin Recean este numărul doi pe lista de candidați a Partidului Acțiune și Solidaritate.

Pe 28 septembrie, Dorin Recean, alături de soție, s-a prezentat la secția de vot pentru a participa la scrutinul parlamentar. După ce a pus buletinul în urna de vot, în afara secției a oferit câteva declarații reprezentanților mass-media.

„Votul cinstit este puterea moldovenilor, astăzi trebuie să votăm masiv. Vot cu vot, om cu om, protejăm pacea și suveranitatea R. Moldova. Foarte important, turul doi nu va fi, de asta trebuie să ieșim la vot.

Autoritățile au documentat mai multe tentative de organizare a cetățenilor din stânga Nistrului să meargă în România, aceste incidente sunt documentate. (…) Poliția veghează desfășurarea procesului electoral”, a declarat Dorin Recean.

UPDATE 11:01 Până la ora 11:00, 401 037 de alegători și-au exprimat dreptul la vot, adică peste 14%, conform datelor prezentate în timp real de către Comisia Electorală Centrală.

Cei mai activi alegători sunt în continuare tinerii cu vârste între 18 și 25 de ani.

UPDATE 10:39 Unul dintre copreședinții Blocului electoral Alternativa, Ion Chicu, s-a prezentat la secția de votare pentru a-i exercita dreptul de cătețean.

Copreședintele Blocului electoral Alternativa Alexandru Stoianoglo a votat alături de familie la alegerile parlamentare.

„Am votat în primul rând pentru dreptate, pentru viitorul țării noastre, unde se vor respecta drepturile tuturor. Am votat pentru R. Moldova unde oamenii nu vor fi discriminați pentru valorile sociale, politice, etnice. Eu am votat pentru R. Moldova, unde copiii mei, nepoții mei se vor simți în siguranța. Este foarte important ca oamenii să iasă masiv la vot. Ieșirea lor va demonstra voința oamenilor, de aceea îndemn pe toți să participe la aceste alegeri”, a spus Stoianoglo în cadrul conferinței după ce a votat.

UPDATE 10:35 Până la ora 08:40, conform Misiunii Promo-LEX de Observare a Alegerilor, la 8 secții de votare nu a fost respectat secretul votului, fiind înregistrate cazuri în care a fost fotografiat sau filmat buletinul de vot sau afișarea opțiunii de vot. La o secție din Căușeni ar fi fost transportate organizat circa 70 de persoane.

La ora 07:25, la Iași, un reprezentant al unui concurent electoral a intrat în secția de vot cu o cameră de filmat, spunându-i președintelui biroului electoral (BESV) că dorește să amplaseze camera astfel încât să poată filma tot parcursul alegerilor. Președintele biroului i-a explicat ca acest lucru nu este posibil, iar după ce a verificat actele acestei persoane a depistat ca acest reprezentant nici nu era înregistrat sau autorizat corespunzător.

„A fost constatat un caz de filmare a procesului de vot de către reprezentanții concurenților electorali. Din informațiile pe care le avem la această oră, aparent ar mai fi și alte cazuri, dar nu toate au fost verificate încă (…)”, a menționat șeful Misiunii, Nicolae Panfil.

Promo-LEX a înregistrat două cazuri de transportarea organizată a alegătorilor:

SV 37/6 Căușeni. La ora 07:00, la secția de votare au sosit simultan cel puțin 70 de persoane, transportate cu 18 automobile având numere de înmatriculare transnistrene. Vehiculele au venit în coloană, în fiecare fiind câte 4–5 persoane. Alegătorii s-au adunat în jurul secției de votare, comunicau între ei și păreau să se cunoască. Aceștia au rămas în apropiere timp de 10–15 minute, după care au intrat treptat în secție, au votat și au plecat organizat. În acel interval s-a creat aglomerație, însă înainte și după momentul respectiv nu a fost înregistrată. SV 37/5 Căușeni. La secția de votare, două automobile, cu numere de înmatriculare transnistrene, au parcat în apropiere, din care au coborât aproximativ 10 persoane, inclusiv cei doi șoferi. Șoferii nu au participat la vot, ci au rămas să aștepte, în timp ce ceilalți au intrat în secție. Grupul a venit împreună, organizat, care discuta despre necesitatea de a vota pentru un anumit candidat. De asemenea, a remarcat că pe telefoanele unor persoane era deschis un canal de Telegram cu mesaje ce păreau a conține instrucțiuni, unii având chiar camerele telefoanelor pornite.

La 10 secții de votare a fost constatată prezența nejustificată a persoanelor neautorizate în secții sau în raza acestora.

UPDATE 10:23 La ora 9:30, prezența la urne a fost relativ scăzută comparativ cu alegerile parlamentare din 2021 și 2019. Totuși, aceasta depășește nivelul înregistrat la aceeași oră în primele tururi ale alegerilor prezidențiale din 2020 și 2024, afirmă sociologul Vasile Cantarji, de la CBS-Axa.

UPDATE 10:11 Până la ora 10:15, în secțiile de votare din R. Moldova și diaspora au votat peste 10% de cetățeni cu drept de vot sau circa 280 de mii de persoane.

UPDATE 10:10 Președintele „Partidului Nostru”, Renato Usatîi, și-a exprimat dreptul la vot în cadrul alegerilor parlamentare de duminică, 28 septembrie.

„Am votat pentru o Moldovă puternică. Am votat pentru ca fiecare cetățean din Moldova să fie îngrijit, auzit”, a spus Usatîi.

UPDATE 10:03 Autoritățile au activat o Linie Fierbinte la numărul (+373) 78 710 116, gestionată de Centrul Național Anticorupție (CNA), dedicate raportării cazurilor de corupere electorală în cadrul alegerilor legislative din 28 septembrie.

Linia Fierbinte este funcțională 24/24 pentru apeluri atât de pe teritoriul R. Moldova, cât și din afara țării și permite raportarea prin apeluri audio sau video, mesaje SMS, inclusiv prin aplicațiile Viber, WhatsApp și Telegram.

„Cetățenii R. Moldova aflați în țară, dar și cei din afară, care au fost abordați pentru corupere electorală, îndemnați să se înscrie în organizații sau grupuri obscure, să activeze în calitate de observatori sau funcționari electorali contra unor remunerări exagerate și dubioase sau contactați prin aplicații de mesagerie, precum Viber, Telegram sau WhatsApp, de pe numere de telefon străine sau cu prefixul R. Moldova, sunt încurajați să sesizeze aceste situații apelând Linia Fierbinte (+373) 78 710 116. În aceleași condiții pot depune sesizări persoanele care cunosc asemenea cazuri”, tranmsite CEC.

În acest context, CEC atenționează cetățenii să NU furnizeze date cu caracter personal unor persoane necunoscute sau care nu pot fi identificate în mod clar. Orice comportament suspect trebuie raportat imediat la numărul Liniei Fierbinți.

În baza căror acte poți vota la alegeri?

UPDATE 09:58 Astăzi, 28 septembrie, cetățenii R. Moldova își aleg noul Legislativ, într-un scrutin electoral care a ajuns să fie văzut drept „o adevărată bătălie pentru viitorul țării”, în acești termeni este descrisă cursa electorală de către unele dintre cele mai mari ziare din Europa și SUA, transmite G4Media.

În acest context, The Washington Post, unul dintre cele mai importante ziare din Statele Unite ale Americii, a descris o cursă strânsă între tabăra pro-europeană și partidele susținute de Moscova.

„Cursa tensionată îi opune pe guvernanții pro-occidentali din Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) – care dețin o majoritate parlamentară solidă din 2021, dar riscă să o piardă – mai multor rivali favorabili Rusiei, însă fără parteneri pro-europeni viabili, lăsând incertitudini cu privire la posibilele rezultate și la direcția geopolitică pe care o va urma țara”, este situația descrisă de WSP.

Și în Germania, DW notează posibilele încercări de interferență ale Rusiei în procesul electoral, despre care președinta Maia Sandu a avertizat cu o zi înainte de alegeri. Într-un interviu difuzat sâmbătă, Sandu a declarat pentru postul public german ZDF că „integritatea și independența” teritorială a țării sunt în joc.

Potrivit președintei, Moscova exercită o presiune enormă pentru a influența votul, cheltuind „sute de milioane de euro” pentru a finanța partide politice, a mitui alegători și a instrui tineri în activități de destabilizare.

Ziarul britanic The Guardian punctează, de asemenea, matematica electorală complicată cu care se confruntă partidele la acest scrutin.

UPDATE 09:50 Pe podul Râbnița–Rezina continuă să fie aglomerație, transmite un reporter ZdG de la fața locului.

UPDATE 09:43 Până la ora 9:40, în secțiile de votare din R. Moldova și diaspora au votat peste 200 de mii de cetățeni cu drept de vot sau 7,24%.

UPDATE 09:35 Uniunea Juriștilor din Moldova (UJM) „semnalează abuzuri repetate” ale președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare (BESV), care ar bloca accesul observatorilor la secțiile de votare, „în special peste hotare”. De cealaltă parte, secretara Comisiei Electorale Centrale (CEC), Dana Munteanu, spune că organizația ar trebui să comunice date exacte ale incidentelor semnalate.

ZdG a scris anterior că 15 agenți economici, dintre care unul afiliat unui concurent electoral, sunt sponsorii Uniunii Juriștilor din Moldova, o entitate condusă de doi avocați cu afiliere politică, care a decis, în premieră, să se implice în monitorizarea unui scrutin electoral.

Conform unui mesaj publicat pe rețelele de socializare în dimineața zilei de duminică, 28 septembrie, președinții birourilor electorale ar invoca „în mod greșit lipsa observatorilor din liste, ignorând faptul că observatorii naționali acreditați de CEC au acces liber la orice secție și la toate procedurile electorale”.

„UJM atenționează că președinții BESV confundă în mod grav observatorii naționali cu reprezentanții partidelor și cerem Comisiei Electorale Centrale să intervină urgent pentru a opri aceste obstrucționări care subminează transparența procesului electoral”, se arată în mesajul publicat la ora 08:50.

Contactată de către ZdG, membra Comisiei Electorale Centrale Dana Munteanu a spus că Uniunea ar trebui să vină cu informații exacte despre câte cazuri de acest tip au înregistrat și unde.

„Vrem punctat să aflăm unde se întâmplă. Toate persoanele au fost instruite care observatori și unde pot să monitorizeze. Orice persoană care a trecut un curs de instruire cunoaște observatorii acreditați de Comisiei, care sunt drepturile acestora, unde pot să monitorizeze și cum se legitimează”, a afirmat Munteanu.

UPDATE 09:20 Până la ora 09:23, conform datelor în timp real prezentate de Comisia Electorală Centrală (CEC), au votat 85 327 de bărbați și 84 623 de femei.

Cei mai activi alegători, până în acest moment, sunt tinerii cu vârste între 18 și 25 de ani, urmați de cei din categoria de vârstă 26–35 de ani.

Pe locul al treilea în topul prezenței la urne se află alegătorii cu vârste între 36 și 45 de ani.

UPDATE 09:16 Astăzi, 28 septembrie, Vasile Tarlev, copreședintele Blocului electoral Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei și-a exercitat dreptul la vot la secția de vot nr. 1/95, mun. Chișinău, Centrul de Creație Tehnică, sectorul Buiucani.

„Am votat pentru a se îndeplini acele lucruri frumoase despre care am vorbit în ultimele zile. Am votat pentru pace. (…) Ne dorim o țară prosperă și puternică. (…) Îndemn să ne mobilizăm să ieșim la vot”, a declarat Tarlev.

UPDATE 09:01 Biroul politici de reintegrare a informat că situația în Zona de Securitate rămâne calmă, stabilă și fără schimbări esențiale. Fluxul de persoane și de mijloace de transport prin posturile vamale interne se desfășoară în mod constant, iar situația de pe teren este monitorizată și gestionată eficient de autoritățile competente, se arată în comunicatul Biroului.

„Reiterăm importanța respectării liniștii publice și îndemnăm cetățenii la menținerea calmului și la o comunicare permanentă cu autoritățile naționale împuternicite. Siguranța și libertatea votului reprezintă priorități fundamentale pentru toți cetățenii Republicii Moldova. Lucrările efectuate de către Î.S. „Administrația Națională a Drumurilor” vizează exclusiv repararea infrastructurii rutiere și sporirea securității în trafic. Subliniem că aceste acțiuni nu au nicio legătură cu procesul electoral”, precizează autoritățile.

UPDATE 09:00 Președinta Maia Sandu și-a exercitat dreptul la vot.

„Dragi cetățeni, vă invit pe toți să mergeți la vot. Moldova, casa noastră scumpă, este în primejdie și are nevoie de ajutorul fiecăruia dintre voi. Voi o puteți salva astăzi cu votul vostru. Mâine ar putea fi prea târziu. Votul vostru trebuie să decidă soarta țării noastre, nu voturile cumpărate. Haideți să arătăm lumii că R. Moldova este nu doar o țară mică cu inimă mare, ci și o țară cu oameni demni, oameni care nu-și vând țara nici pentru 400 de lei, nici pentru 400 de euro. Haideți să nu le permitem hoților și trădătorilor să ne vândă viitorul (…). Mergem înainte în pace spre viitorul european”, afirmă șefa statului.

UPDATE 08:49 Cetățenii moldoveni sunt așteptați la cele 2 274 secții de votare, dintre care 1 973 sunt deschise pe teritoriul R. Moldova, inclusiv 12 secții pentru locuitorii din stânga Nistrului și 301 secții de votare deschise în afara țării, patru dintre acestea fiind dedicate votului prin corespondență, anunță Comisia Electorală Centrală (CEC) într-un comunicat.

Cât privește secțiile de votare constituite peste hotare, CEC susține că procesul de votare a demarat la orele locale 07:00 fără probleme raportate. Secțiile de votare din străinătate vor fi deschise până la ora 21:00 (ora locală din fiecare stat).

„Astfel, procesul de votare este în desfășurare în Japonia, unde tradițional a votat și primul alegător. De asemenea, deja se votează în alte peste 30 de secții de votare din China, India, Emiratele Arabe Unite, Qatar, Azerbaidjan, Israel, Federația Rusă, Ucraina, Belarus, Turcia și țările europene în fusul nostru: România, Grecia, Bulgaria, Estonia, Letonia, Lituania și altele”, precizează CEC.

Pentru aceste scrutine, potrivit CEC, au fost tipărite peste 3,6 milioane de buletine de vot, dintre care 865 de mii au fost distribuite secțiilor din afara țării. În buletinul de vot sunt incluși 23 de concurenți electorali.

UPDATE 08:47 Peste 100 de mii de cetățeni au votat la secțiile de votare din țară și diaspora, ceea ce constituie 3,64 % din numărul total de cetățeni cu dreptul la vot.

UPDATE 08:38 Primarul Chișinăului și unul din liderii blocului electoral Alternativa, Ion Ceban, și-a exprimat dreptul la vot. Acesta a venit la secția de votare alături de soția sa.

UPDATE 08:28 Potrivit jurnaliștilor de la Zona de Securitate, pe podul dintre Râbnița și Rezina s-au format cozi, o parte a acestuia fiind blocată din cauza lucrărilor de reparație.

UPDATE 08:25 Conform datelor Comisiei Electorale Centrale (CEC), până la ora 8:20, peste 75 de mii de cetățeni sau circa 2,74% și-au exercitat dreptul la vot. Distribuția pe sexe fiind practic egală.

UPDATE 08:03 Reprezentanții Comisiei Electorale Centrale (CEC) susțin că procesul de vot se desfășoară fără incidente.

„(…) De la ora 07:00, toate secțiile de votare și-au deschis ușile pentru alegători (…). Am întreprins toate acțiunile necesare pentru ca procesul să se desfășoare în condiții sigure și de confidențialitate. Atenționăm opinia publică că încălcarea secretului de vot este o infracțiune. Este interzisă fotografierea buletinului, distribuirea lui pe rețelele de socializare, scoaterea sau deteriorarea acestuia, precum și sustragerea ștampilei, desfășurarea agitației electorale în ziua votului (…). După prima oră de votare, procesul decurge fără incidente. Facem apel către toți cetățenii și către toți concurenții electorali să respecte regulile electorale și să contribuie la un climat de ordine și calm în această zi decisivă (…). Încurajăm cetățenii să meargă la urne și să se informeze corect”, a declarat președinta CEC, Angelica Caraman, în cadrul unui briefing de presă.

UPDATE 07:50 Agenția Servicii Publice (ASP) informează cetățenii R. Moldova cu drept de vot că duminică, 28 septembrie 2025, în ziua desfășurării alegerilor parlamentare, toate centrele multifuncționale activează conform unui program special de muncă: între orele 07:00 și 21:00.

„La solicitarea cetățenilor cu vârsta de peste 18 ani, care nu vor deține actele de identitate necesare pentru exercitarea dreptului de vot, vor fi eliberate gratuit cărți de identitate provizorii și vor fi înmânate actele de identitate deja confecționate.

Pentru informații suplimentare privind eliberarea actelor de identitate contactați Serviciul suport clienți al ASP la numărul unic 14-909 sau accesați pagina oficială a Agenției: www.asp.gov.md”, se spune într-un comunicat al Agenției.

07:00 Secțiile de votare au fost deschise. Cetățenii moldoveni își pot exercita dreptul la vot până la ora 21:00.

În buletinul de vot se vor regăsi 21 de candidați, după cum urmează:

Partidul Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate”;

Partidul Politic „Democrația Acasă”;

Partidul Politic Coaliția pentru Unitate şi Bunăstare;

Andrei Năstase – candidat independent;

Partidul Politic Alianța Liberalilor și Democraților pentru Europa;

Olesea Stamate – candidat independent;

Partidul Politic Partidul Social Democrat European;

Partidul politic Partidul Național Moldovenesc;

Blocul Electoral „Patriotic al Socialiștilor, Comuniştilor, Inima și Viitorul Moldovei”;

Blocul Electoral „ALTERNATIVA”;

Partidul Politic MIŞCAREA RESPECT MOLDOVA;

Blocul electoral „ÎMPREUNĂ”;

Partidul Politic Liga Orașelor şi Comunelor;

Partidul Politic ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR;

Victoria Sanduţa – candidat independent;

Partidul Politic Alianța „MOLDOVENII”;

Partidul Politic „MOLDOVA MARE” (RETRAS)

Blocul Electoral „Blocul Unirea Națiunii” (RETRAS);

PARTIDUL POLITIC NOUA OPŢIUNE ISTORICĂ;

Partidul Liberal;

Partidul Politic „Uniunea Creștin-Socială din Moldova”;

Tatiana Creţu – candidat independent;

Partidul Politic „Partidul Nostru”.

Astăzi, 28 septembrie, în R. Moldova au loc alegeri parlamentare, considerate de unii experți drept „un moment de răscruce în istoria țării”. Cetățenii aleg cei 101 de deputați în Parlament. Pentru a accede în Legislativ, pragurile electorale sunt următoarele: minimum 5 % pentru partide, 7 % pentru blocuri electorale și 2 % pentru candidați independenți.

În cadrul scrutinului, cetățenii vor putea vota în 2 274 de secții deschise pe întreg teritoriul R. Moldova și în afara țării. Secțiile de votare vor activa între orele 7:00 și 21:00.

Ziarul de Gardă a realizat profilurile celor 22 de concurenți electorali înregistrați pentru alegerile din 28 septembrie. Cine sunt, ce vector extern susțin, ce ascunde trecutul lor, cine sunt candidații din listele lor electorale? Toate aceste informații, inclusiv în format video, le găsiți pe site-ul zdg.md și pe canalul nostru de YouTube.