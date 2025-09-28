Prezență ridicată la vot în nordul R. Moldova. Topul celor mai active raioane

Alegătorii din nordul R. Moldova sunt cei mai activi în cadrul alegerilor paralmentare din 28 septembrie. În raionul Dondușeni se atestă cea mai mare prezență la vot, conform datelor prezentate în timp real de Comisia Electorală Centrală (CEC).

Până la ora 13:10, 8540 de alegători din Dondușeni și-au exprimat opțiunea de vot, ceea ce reprezintă 28,29%.

Datele CEC arată că până acum cele mai active raioane din R. Moldova sunt:

Dondușeni – 28,29%

Rezina – 26,66%

Șoldănești – 26,59%

Criuleni – 26,57%

Ocnița -26,10%

Rîșcani – 25,56%

Florești – 25,48%

Glodeni – 25,39%

Până la ora 13:20, în municipiul Chișinău s-a atestat o prezență de 27,59%. 185 745 de persoane au votat până acum în capitală.

Duminică, 28 septembrie, în R. Moldova au loc alegeri parlamentare, considerate de unii experți drept „un moment de răscruce în istoria țării”. Cetățenii aleg cei 101 de deputați în Parlament. Pentru a accede în Legislativ, pragurile electorale sunt următoarele: minimum 5 % pentru partide, 7 % pentru blocuri electorale și 2 % pentru candidați independenți.

În cadrul scrutinului, cetățenii vor putea vota în 2 274 de secții deschise pe întreg teritoriul R. Moldova și în afara țării. Secțiile de votare vor activa între orele 7:00 și 21:00.

Ziarul de Gardă a realizat profilurile celor 22 de concurenți electorali înregistrați pentru alegerile din 28 septembrie. Cine sunt, ce vector extern susțin, ce ascunde trecutul lor, cine sunt candidații din listele lor electorale? Toate aceste informații, inclusiv în format video, le găsiți pe site-ul zdg.md și pe canalul nostru de YouTube.