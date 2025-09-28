Primele declarații ale lui Renato Usatîi, președintelele Partidului Nostru, după închiderea secțiilor de votare în interiorul țării

Renato Usatîi, liderul Partidul Nostru, se arată încrezător că formațiunea pe care o conduce va intra în viitorul Parlament. „Nu facem nunta cu rușii și nici cu PAS”, a declarat Usatîi într-o conferință de presă ținută după închiderea secțiilor de votare în interiorul țării.

Pentru început, Usatîi s-a adresat cu un mesaj de mulțumire cetățenilor.

„Astăzi, am demonstrat împreună că vocea cetățenilor contează. Mulțumesc tuturor că ați votat! Votul fiecărui cetățean este un act e curaj. Fiecare vot de-al dumneavaostră a contat și contează enorm”, a menționat liderul formațiunii Partidul Nostru.

Ulterior, s-a adresat observatorilor care reprezintă formațiunea păe care o conduce: „celor care muncesc în țară și în diaspora, rog să aveți grijă de fiecare vot. Acum ne apucăm de lucru, numărăm voturile și abia ce-i mai greu urmează”.

„Mie-mi pare rău de un singur lucru: că foarte mulți cetățeni au fost speriați. Rușii spuneau că-s bombe la Roma, moldovenii spuneau că sunt bombe pe sub poduri. Dodon striga dintr-o parte, iar guvernarea – din alta”, a continuat Usatîi.

Liderul formațiunii a menționat că „vor fi două surprize în aceste alegeri: una va fi Partidul Nostru, iar alta – Vasile Costiuc. Nimeni nu va avea majoritatea”.

Întrebat dacă va face coaliție cu Partidul Acțiune și Solidaritate, Usatîi a punctat că „nu facem nunta cu rușii și nici cu PAS”.