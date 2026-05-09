LIVE TEXT Atacurile rusești au ucis o femeie și au rănit trei persoane în regiunea Herson. Război în Ucraina, ziua 1536

UPDATE 18:45 O femeie în vârstă de 58 de ani a fost ucisă în regiunea Herson în urma unui atac cu dronă rusească, în timp ce alte trei persoane au fost rănite, a relatat Parchetul Regional Herson pe Telegram.

„Pe 9 mai 2026, forțele rusești au atacat așezări din regiunea Herson cu artilerie și drone. Până la ora 17:30, s-a înregistrat că, în urma agresiunii rusești, o persoană a fost ucisă și alte trei au fost rănite”, se arată în comunicat.

Conform raportului, pe parcursul zilei, forțele rusești au atacat satul Nezlamne cu drone, ucigând femeia. Un alt bărbat a fost rănit. Ambele victime se aflau afară în momentul atacului.

În plus, alte două persoane au fost rănite în Komîshanî și Tomîna Balka, în urma atacurilor cu drone.

Case private, clădiri de apartamente, o clădire de spital, garaje și vehicule au fost, de asemenea, avariate.

Forțele ruse au bombardat 20 de așezări din regiunea Herson în ultima zi, rănind trei persoane.

UPDATE 15:20 Președintele american Donald Trump a declarat că este pregătit să trimită o echipă americană la Moscova pentru discuții privind războiul din Ucraina, potrivit Ukrinform.

În timpul conversației, jurnaliștii l-au întrebat pe președintele SUA dacă este pregătit să trimită negociatori la Moscova pentru a discuta o posibilă soluționare a războiului.

Ca răspuns, Trump a spus că nu exclude un astfel de scenariu.

„Ei bine, aș face-o dacă aș crede că ar ajuta. Mi-ar plăcea să văd sfârșitul războiului”, a remarcat el.

Președintele SUA nu a oferit alte detalii cu privire la formatul posibil al discuțiilor sau la componența potențială a delegației.

În plus, Trump a declarat că părțile intenționează să efectueze un schimb de prizonieri în viitorul apropiat.

Trump a atras atenția și asupra numărului de victime ale războiului de ambele părți.

„Aș vrea să văd că se oprește conflictul dintre Rusia și Ucraina. Este cel mai rău lucru de la al Doilea Război Mondial încoace, în ceea ce privește viața. 25000 de tineri soldați în fiecare lună. Este o nebunie”, a subliniat el.

Conform Ukrinform, secretarul Consiliului Național de Securitate și Apărare al Ucrainei, Rustem Umerov, a discutat despre returnarea prizonierilor ucraineni deținuți de Rusia în timpul unei întâlniri cu trimisii prezidențiali americani Steve Witkoff și Jared Kushner.

UPDATE 13:30 Două persoane au fost rănite în urma unui atac cu drone rusești în regiunea Zaporijjea, o dronă lovind o casă, iar un altul un vehicul de evacuare, a anunțat Secția Poliției Naționale din regiunea Zaporijia pe Telegram.

„În Balabîne, o dronă de tip Molniîa a lovit o locuință privată. În urma atacului, un cuplu căsătorit a fost rănit – un bărbat în vârstă de 46 de ani și o femeie în vârstă de 41 de ani”, se arată în comunicat.

În Orihiv, o dronă FPV a lovit un vehicul de evacuare. Nicio persoană nu a fost rănită în incident.

UPDATE 12:30 În noaptea de 9 mai, Rusia a lansat un atac asupra regiunii Sumî. În comunitatea Berezivka a izbucnit un incendiu de proporții pe teritoriul unei gospodării private, a raportat Serviciul pentru Situații de Urgență.

Din cauza riscului unor atacuri repetate, specialiștii Serviciului pentru Situații de Urgență au suspendat temporar intervenția și s-au retras într-un loc sigur.

Toate focarele de incendiu au fost lichidate.

Informații despre victime nu au fost raportate.

UPDATE 11:00 În regiunea Cernihiv, un tată și fiul său au murit, iar o altă persoană a fost rănită, a raportat Serviciul pentru Situații de Urgență.

Ieri seară, Rusia a atacat un sat de frontieră din raionul Novhorod-Siverskîi. În urma unui atac cu drone asupra unei întreprinderi agricole, a izbucnit un incendiu.

„Din păcate, un bărbat de 70 de ani și fiul său de 49 de ani au murit. Un alt bărbat, în vârstă de 55 de ani, a fost rănit.”

Salvatorii au lichidat incendiul.

UPDATE 9:50 În noaptea de 9 mai, armata rusă a atacat cu o rachetă balistică Iskander-M lansată din Crimeea și cu 43 de drone de atac de tip Shahed, Gerbera, Italmas, precum și drone „Parodia”, lansate din direcțiile Kursk, Oriol, Primorsko-Ahtarsk și Millerovo – Federația Rusă, a raportat Forțele Aeriene de Apărare.

„Atacul aerian a fost respins de aviație, trupele de rachete antiaeriene, unitățile de război electronic și sisteme fără pilot, precum și de grupurile mobile de foc ale Forțelor de Apărare ale Ucrainei.”

Potrivit datelor preliminare, până la ora 08:00, apărarea antiaeriană a doborât 34 de drone de tip Shahed, Gerbera, Italmas și drone-imitație „Parodia” în sudul, nordul și estul țării.

Au fost înregistrate lovituri ale rachetei și a 9 drone de atac în 6 locații, precum și căderi de fragmente ale dronelor doborâte în alte 2 locații.