Dodon, după închiderea secțiilor de vot, sigur de victorie, dar pregătit de proteste. „Noi cunoaștem că guvernarea PAS este în panică”

„Noi cunoaștem că guvernarea PAS este în panică, nu s-a aștept la asemenea rezultate. În special este vorba de votul din diaspora care sperau că va fi cu totul altul. Sperau că vor fi cu mult mai multe voturi în afara țării, în speranță că vor merge cu falsificări masive”,a declarat Igor Dodon, președintele PSRM și membru al Blocului Patriotic, într-un briefing după închiderea secțiilor de vot pe teritoriul R. Moldova.

La briefing au participat, pe lângă Igor Dodon, și Vasile Tarlev, președintele Partidului „Viitorul Moldovei” și Constantin Starâș, membru al Partidului Comuniștilor, fără să fie prezent președintele PCRM, Vladimir Voronin.

Dodon i-a mulțumit Irinei Vlah și partidului „Inima Moldovei”, despre care a afirmat că vor guverna împreună după ce se vor afla rezultatele.

El a reclamat mai multe încălcări peste hotare și pe teritoriul R. Moldova și s-a adresat organelor de drept și instituțiilor de stat, cerându-le să nu admită încălcări.

„Noi nu vom admite destabilizări. Eu am copii în această țară. Am un băiețel care mâine trebuie să se ducă la școală”, a mai declarat Dodon.

Totodată, el a reiterat invitația către mai multe formațiuni politice de a participa mâine la un protest pașnic în fața Parlamentului, „fără drapele de partid”.