Biroul politici de reintegrare: Situația în Zona de Securitate este calmă, stabilă, fără schimbări esențiale. Îndemnăm cetățenii la menținerea calmului

Biroul politici de reintegrare a informat că situația în Zona de Securitate rămâne calmă, stabilă și fără schimbări esențiale. Fluxul de persoane și de mijloace de transport prin posturile vamale interne se desfășoară în mod constant, iar situația de pe teren este monitorizată și gestionată de autoritățile competente, se arată în comunicatul Biroului.

„Reiterăm importanța respectării liniștii publice și îndemnăm cetățenii la menținerea calmului și la o comunicare permanentă cu autoritățile naționale împuternicite. Siguranța și libertatea votului reprezintă priorități fundamentale pentru toți cetățenii Republicii Moldova. Lucrările efectuate de către Î.S. „Administrația Națională a Drumurilor” vizează exclusiv repararea infrastructurii rutiere și sporirea securității în trafic. Subliniem că aceste acțiuni nu au nicio legătură cu procesul electoral”, precizează autoritățile.

Astăzi, 28 septembrie, în R. Moldova au loc alegeri parlamentare, considerate de unii experți drept „un moment de răscruce în istoria țării”. Cetățenii aleg cei 101 de deputați în Parlament. Pentru a accede în Legislativ, pragurile electorale sunt următoarele: minimum 5 % pentru partide, 7 % pentru blocuri electorale și 2 % pentru candidați independenți.

În cadrul scrutinului, cetățenii vor putea vota în 2 274 de secții deschise pe întreg teritoriul R. Moldova și în afara țării. Secțiile de votare vor activa între orele 7:00 și 21:00.

Ziarul de Gardă a realizat profilurile celor 22 de concurenți electorali înregistrați pentru alegerile din 28 septembrie. Cine sunt, ce vector extern susțin, ce ascunde trecutul lor, cine sunt candidații din listele lor electorale? Toate aceste informații, inclusiv în format video, le găsiți pe site-ul zdg.md și pe canalul nostru de YouTube.