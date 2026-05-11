G4Media Dmitri Frolov, un cetățean rus care a fost expulzat din România, avea pregătire în domeniul nuclear. „Era interesat de baza americană Ramstein din Germania”

Dmitri Frolov, un cetățean rus expulzat de autoritățile române după ce a fost declarat un pericol pentru siguranța națională, a lucrat ani de zile în Rusia în domeniul nuclear. Procurorii români l-au acuzat că ar fi implicat în facilitarea unor activități ostile, de tip hibrid împotriva României, a statelor Schengen și membre NATO în beneficiul Federației Ruse. Deși aparent avea venituri modeste, bărbatul călătorea des în Europa și a arătat un interes deosebit față de baza americană Ramstein din Germania, susțin procurorii, în documentele consultate de G4Media.

Judecătorii de la Curtea de Apel București au decis că există „indicii temeinice” că Dmitri Frolov reprezintă un risc pentru securitatea națională a României. Procurorii români au adus dovezi în fața instanței că bărbatul ar avea legături directe și indirecte, prin membri ai familiei, cu instituții ale statului rus, ar avea pregătire militară și experiență profesională în domeniul chimic și radioactiv-nuclear din Federația Rusă și ar deține cunoștințe privind fabricarea artizanală a explozivilor și otrăvurilor.

Conform G4Media, Frolov ar fi utilizat tehnici specifice mediului de intelligence și ar fi manifestat atitudini anti-europene, în paralel cu încercări de integrare profundă în spațiul Uniunii Europene, susțin procurorii. El ar fi dispus de resurse financiare considerate nejustificate de anchetatori raportat la statutul său oficial. Dreptul de ședere în România îi oferea libertate de mișcare în statele membre UE.

Procurorii români au adus și alte dovezi în fața instanței – Frolov ar fi deținut manuale care conțin instrucțiuni despre fabricarea explozivilor, dispozitivelor incendiare și otrăvurilor, precum și informații despre achiziția substanțelor și echipamentelor necesare. Pe baza acestor elemente, judecătorii au concluzionat că există riscul ca cetățeanul rus să fie implicat în activități hibride de cercetare, diversiune sau sabotaj în beneficiul Federației Ruse, inclusiv misiuni informative privind obiective militare aliate.

„Datele deținute au conturat profilul unui cetățean străin instruit și potențial implicat în activități de natură informativ-operativă derulate de state ostile intereselor României și partenerilor strategici ai ţării”, au concluzionat judecătorii.

Curtea de Apel București a decis că sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege pentru declararea lui Dmitri Frolov ca persoană indezirabilă pe teritoriul României, pentru o perioadă de 10 ani, din motive de securitate națională. Probele concrete care au stat la baza concluziilor sunt clasificate „strict secret” și nu au fost făcute publice.

Ce alte acuzații au adus procurorii

Potrivit documentelor consultate de G4Media, autoritățile române susțin că cetățeanul rus Dmitri Frolov ar fi manifestat un interes direct pentru activitatea serviciilor secrete ruse. Astfel, înainte de a începe deplasările în statele Uniunii Europene, el ar fi accesat pagina oficială de contact a Serviciul de Informații Externe al Federației Ruse (SVR). Totodată, anchetatorii susțin că au identificat legături între Frolov și instituții ale statului rus, inclusiv prin membrii ai familiei sale care ar fi conectate cu structuri de forță sau instituții militare din Rusia.

Anchetatorii susțin și că Frolov administra un canal pe aplicația Telegram care prezenta caracteristicile unei „căsuțe poștale impersonale digitale”, element considerat suspect. Deși avea venituri oficiale reduse, cetățeanul rus făcea numeroase deplasări în state UE.

„Frolov manifestă o preocupare constantă în raport cu domeniul militar, aspect relevat și prin frecventarea unor poligoane de tir. Distinct, în pofida veniturilor sale oficiale reduse, a realizat multiple deplasări în state membre UE, păstrând dovada plăților efectuate și o evidentă a mijloacelor de transport utilizate. În contextul călătoriilor realizate în UE, atrage atenția interesul confirmat al cetățeanului rus în raport cu obiective militare aliate (baza militară USAFE -United States Air Forces in Europe din localitatea Ramstein/Germania). De asemenea, au fost obținute date care denotă un potențial interes al cetățeanului rus în raport cu obiective aparținând SRI”, scrie în documentele consultate de G4Media.

Anchetatorii susțin și că Frolov ar fi investit sume considerabile în dispozitive „menite să-i sporească confidențialitatea comunicațiilor și să îi diminueze amprenta cibernetică”. El ar șters date și schimba des dispozitivele informatice, „documentându-se în prealabil și optând pentru modele care asigură un nivel superior de securitate cibernetică”.

Cine este Dmitri Frolov

Dmitri Frolov a venit în fața judecătorilor de la Curtea de Apel București împreună cu mama și tatăl său vitreg. Le-a dat magistraților, în limba română, date din biografia sa. S-a născut în Harkiv (Ucraina, fost URSS) şi, ulterior, a plecat în Rusia împreună cu mama şi tatăl său. Mama lui este ucraineancă. A fost la grădiniţă şi apoi la colegiu. Rusia sa nu oferă multe locuri de muncă, doar tehnice, pentru maşină de exemplu, dar el a vrut profil chimic. După ce a terminat colegiul, acesta a arătat că a plecat la o fabrică mare, unde a lucrat 10 ani, a spus Frolov conform documentelor studiate de G4Media.

Fabrica la care a lucrat Frolov este una în domeniul nuclear din Ozersk, Federația Rusă. În România a venit după ce a izbucnit războiul din Ucraina, a povestit el.

Cum s-a apărat Frolov în fața instanței

În fața instanței, Dmitri Frolov a respins toate acuzațiile formulate de autoritățile române și a susținut că nu are nicio legătură cu Federația Rusă. El a declarat că „nu suportă deloc” Rusia și că nu a trimis niciodată informații, bani sau alte forme de sprijin către această țară. A spus că lucrează în prezent în schimburi și că duce o viață normală. A precizat că inclusiv că în dimineața audierii fusese la sală și la alergat.

Frolov a insistat că nu are nicio relație cu autoritățile ruse și a susținut că, dacă va avea timpul necesar, va depune la dosar toate documentele care îi susțin poziția. În ceea ce privește materialele găsite asupra sa, considerate relevante de anchetatori, Frolov a explicat că acestea proveneau din perioada studiilor și erau folosite pentru cursuri și lecții în timpul colegiului. Totodată, cetățeanul rus a declarat în instanță că a cooperat complet cu Serviciul Român de Informații și că, în discuțiile purtate cu ofițerii instituției, a răspuns la toate întrebările și nu a ascuns nimic.

Cum a ajuns Frolov în România

Dmitri Frolov locuia în Slatina, România, de patru ani. A primit permis de ședere temporară după ce o firmă din municipiu a obținut aviz de muncă pentru el. A lucrat mai întâi la o firmă de construcții.

„Tatăl lui de-al doilea m-a rugat, am mers la poliție, la serviciul de imgrări, am luat toate aprobările”, spune pentru G4Media patronul firmei de construcții.

El a aflat de la G4Media că Frolov a fost expulzat, considerat un pericol pentru siguranța națională,

„Nu-mi vine să cred! Vizavi de comportamentul lui. N-am avut nicio îndoială asupra lui”, spune el.

Mama lui Dmitri Frolov este căsătorită de mai mulți ani cu un cetățean român care are o afacere în apicultură. De acolo ar fi avut mai mulți bani decât câștiga, spune el.

„Taică-su de-al doilea crește albine. Mai vindea și el miere”, spune patronul firmei unde Frolov a lucrat prima oară. „Era un băiat cuminte”.

După ce avizul de muncă luat firma de construții a expirat, Frolov a obținut o prelungire a vizei sale de ședere în România, la solicitarea unui lanț de pizzerii, până în iunie 2026.

Frolov a părăsit România

Judecătorii de la Curtea de Apel București au concluzionat că există „indicii temeinice” că Frolov intenționează să desfășoare activități care pun în pericol securitatea națională, prezența lui în România reprezintă un risc real, iar măsura expulzării este proporțională cu gravitatea amenințării.

Instanța a decis declararea lui ca indezirabil pentru 10 ani, încetarea dreptului de ședere, executarea imediată a hotărârii, chiar dacă face recurs. Frolov a fost insoțit de polițiști la Aeroprtul Henri Coandă și a părăsit România.

În 2025, autoritățile din România au expulzat două persoane, acuzate de teorirism – un turc și un irakian.