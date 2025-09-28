VIDEO 3 lideri responsabili de coordonarea destabilizărilor și dezordinilor în masă au fost reținuți

Ofițerii INI și polițiștii din BPDS „Fulger”, în comun cu SIS și PCCOCS, desfășoară, la moment, acțiuni în cadrul unei cauze penale pornită pe faptul pregătirii destabilizărilor și dezordinilor în masă, imediat după încheierea scrutinului electoral și în cadrul protestului de mâine din capitală, a anunțat într-un comunicat Poliția Republicii Moldova.

Au fost reținute 3 persoane, printre care doi frați (monitorizați de ofițeri de aproape 2 luni), care ar fi angajați ai structurilor de forță din stânga Nistrului, fiind liderii responsabili de coordonarea, monitorizarea și aprovizionarea logistică a grupurilor.

Poliția menționează că, în timpul reținerii și perchezițiilor, la aceștia au fost depistate un șir de obiecte (inclusiv pirotehnice și inflamabile) care urmau a fi folosite pentru a panica mulțimea și a crea haos.