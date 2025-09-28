Președinții birourilor electorale ar bloca accesul observatorilor Uniunii Juriștilor din Moldova, susține organizația. CEC: „Vrem punctat să aflăm unde se întâmplă”

Uniunea Juriștilor din Moldova (UJM) „semnalează abuzuri repetate” ale președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare (BESV), care ar bloca accesul observatorilor la secțiile de votare, „în special peste hotare”. De cealaltă parte, secretara Comisiei Electorale Centrale (CEC), Dana Munteanu, spune că organizația ar trebui să comunice date exacte ale incidentelor semnalate.

ZdG a scris anterior că 15 agenți economici, dintre care unul afiliat unui concurent electoral, sunt sponsorii Uniunii Juriștilor din Moldova, o entitate condusă de doi avocați cu afiliere politică, care a decis, în premieră, să se implice în monitorizarea unui scrutin electoral.

Conform unui mesaj publicat pe rețelele de socializare în dimineața zilei de duminică, 28 septembrie, președinții birourilor electorale ar invoca „în mod greșit lipsa observatorilor din liste, ignorând faptul că observatorii naționali acreditați de CEC au acces liber la orice secție și la toate procedurile electorale”.

„UJM atenționează că președinții BESV confundă în mod grav observatorii naționali cu reprezentanții partidelor și cerem Comisiei Electorale Centrale să intervină urgent pentru a opri aceste obstrucționări care subminează transparența procesului electoral”, se arată în mesajul publicat la ora 08:50.

Contactată de către ZdG, membra Comisiei Electorale Centrale Dana Munteanu a spus că Uniunea ar trebui să vină cu informații exacte despre câte cazuri de acest tip au înregistrat și unde.

„Vrem punctat să aflăm unde se întâmplă. Toate persoanele au fost instruite care observatori și unde pot să monitorizeze. Orice persoană care a trecut un curs de instruire cunoaște observatorii acreditați de Comisiei, care sunt drepturile acestora, unde pot să monitorizeze și cum se legitimează”, a afirmat Munteanu.

Alegătorii sunt așteptați la cele 2 274 secții de votare, dintre care 1 973 sunt deschise pe teritoriul R. Moldova, inclusiv 12 de secții pentru locuitorii din stânga Nistrului și 301 secții de votare deschise în afara țării, 4 dintre acestea fiind dedicate votului prin corespondență.

Organizația este condusă de fostul avocat al candidatului Igor Dodon, tot el fratele unui candidat electoral, și a reușit să înregistreze al doilea cel mai mare număr de observatori electorali, număr aproape la fel de mare ca cel înregistrat de Promo-Lex, organizație cu o lungă istorie de monitorizare a alegerilor.

Printre sponsorii Uniunii se mai regăsesc agenții economici care dețin dreptul să evacueze și să găzduiască automobilele parcate neregulamentar pe străzile din Chișinău, o firma afiliată milionarului Vasili Chirtoca, care este susținător declarat al unui concurent electoral înregistrat în alegeri, firma „Inamstro”, care dezvoltă mai multe proiecte imobiliare în capitală, compania producătoare de mezeluri „Rogob” și lanțul de farmacii „Elody”.

Alegerile parlamentare de duminică, 28 septembrie, vor fi cel mai monitorizat scrutin electoral din istoria R. Moldova. Pentru alegerea Legislativului, opt organizații necomerciale au depus cereri la CEC pentru înregistrarea a peste două mii de observatori naționali: Promo-LEX, Uniunea Juriștilor din Moldova, Asociația pentru Democrație Participativă „ADEPT”, Institutul pentru Drepturile Omului din Moldova (IDOM), Alianța INFONET, Centrul de instruire continuă în domeniul electoral (CICDE), Fundația Est-Europeană din Moldova și Asociația obștească Mișcarea „Forța Veteranilor de Război pentru Neam și Țară”. Dintre acestea, doar Uniunea Juriștilor din Moldova este pentru prima dată în acest rol.

Ea a fost și prima organizație care a depus actele, încă din luna iunie, și a cerut în total acreditarea a aproape 1200 de persoane, cu doar câteva persoane mai puțin decât Asociația obștească „Promo-LEX”, instituție care monitorizează constant scrutinele din R. Moldova.