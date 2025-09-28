Cum se votează în Găgăuzia și regiunea transnistreană. Cifre comparative

47 de mii de alegători au votat în Găgăuzia până la ora 17.30, arată datele de la Comisia Electorală Centrală (CEC), adică 36,7% din numărul total de votanți. Cifra este mai mică decât prezența la nivel național, acolo unde, la ora 17.30 s-a înregistrat o prezență la vot de 44,3%, puțin peste 1,32 de milioane de alegători.

sursa: cec.md

Și la secțiile de vot din regiunea transnistreană se atestă o prezență mai mică decât la scrutinele precedente. Datele de pe site-ul Comisiei Electorale Centrale (CEC) arată că până la 17.30, la secțiile deschise special pentru alegătorii din stânga Nistrului au votat 10700 de alegători. Prezența la ora 17.30 este mai mică decât la alegerile parlamentare din 2021 și cea de la alegerile prezidențiale, ambele tururi, din 2024.