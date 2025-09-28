Prezența la vot în regiunea transnistreană, mai mică de două ori decât în turul II al alegerilor prezidențiale din 2024, conform datelor de la ora 12:00

În cele 12 secții de votare constituite pentru cetățenii cu drept de vot din localitățile din stânga Nistrului, au votat, până la ora 12:00, circa 5 000 de alegători. Așa arată datele prezentate de Comisia Electorală Centrală (CEC).

Astfel, până acum la scrutinul din 2025 s-a prezentat aproximativ același număr de alegători care votaseră în regiunea transnistreană în primul tur al alegerilor prezidențiale desfășurate în 2024 până la ora 13:00. MAi exact, în 2024 participaseră 6 600 de persoane până la această oră.

Totuși, în turul II al cursei pentru alegerea șefului statului, în secțiile de votare constituite pentru cetățenii cu drept de vot din localitățile din stânga Nistrului, până la ora 13:00, votaseră peste 13 mii de alegători. Adic dublu comparativ cu datele din 2025.

Pe 28 septembrie, în R. Moldova au loc alegeri parlamentare, considerate de unii experți drept „un moment de răscruce în istoria țării”. Cetățenii aleg cei 101 de deputați în Parlament. Pentru a accede în Legislativ, pragurile electorale sunt următoarele: minimum 5 % pentru partide, 7 % pentru blocuri electorale și 2 % pentru candidați independenți.

În cadrul scrutinului, cetățenii vor putea vota în 2 274 de secții deschise pe întreg teritoriul R. Moldova și în afara țării. Secțiile de votare vor activa între orele 7:00 și 21:00.

