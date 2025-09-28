Maia Sandu, la secția de vot: „Moldova, casa noastră scumpă, este în primejdie și are nevoie de ajutorul fiecăruia dintre voi”

Duminică, 28 septembrie, președinta R. Moldova, Maia Sandu, își exercită dreptul la vot în cadrul alegerilor legislative. Șefa statului a spus în fața camerei că a votat pentru un parlament cu care „să construim în continuare o Moldova europeană”.

„Moldova, casa noastră scumpă, este în primejdie și are nevoie de ajutorul fiecăruia dintre voi. Voi o puteți salva astăzi cu votul vostru. Mâine ar putea fi prea târziu. Votul vostru trebuie să decidă soarta țării noastre, nu voturile cumpărate. Haideți să arătăm lumii că R. Moldova este nu doar o țară mică cu inimă mare, ci și o țară cu oameni demni, oameni care nu-și vând țara nici pentru 400 de lei, nici pentru 400 de euro. Haideți să nu le permitem hoților și trădătorilor să ne vândă viitorul”, a declarat președinta.

Captură de ecran: privesc.eu

Șefa statului a subliniat că „Rusia s-a implicat masiv” în alegerile parlamentare, din diferite metode, inclusiv prin cumpărarea de voturi și instruirea unor tineri din R. Moldova pentru a crea destabilizări.

Maia Sandu a venit și cu un mesaj în engleză. Aceasta a subliniat că dacă moldovenii nu se vor mobiliza destul, iar interferența Rusiei va influența alegerile, „R. Moldova va pierde tot ce a obținut” și asta ar putea crea riscuri semnificative pentru țara.