Procesul de votare a început fără incidente raportate, anunță CEC. Peste 1900 de secții de votare, deschise pe teritoriul R. Moldova

Cetățenii moldoveni sunt așteptați la cele 2 274 secții de votare, dintre care 1 973 sunt deschise pe teritoriul R. Moldova, inclusiv 12 secții pentru locuitorii din stânga Nistrului și 301 secții de votare deschise în afara țării, patru dintre acestea fiind dedicate votului prin corespondență, anunță Comisia Electorală Centrală (CEC) într-un comunicat.

Cât privește secțiile de votare constituite peste hotare, CEC susține că procesul de votare a demarat la orele locale 07:00 fără probleme raportate. Secțiile de votare din străinătate vor fi deschise până la ora 21:00 (ora locală din fiecare stat).

„Astfel, procesul de votare este în desfășurare în Japonia, unde tradițional a votat și primul alegător. De asemenea, deja se votează în alte peste 30 de secții de votare din China, India, Emiratele Arabe Unite, Qatar, Azerbaidjan, Israel, Federația Rusă, Ucraina, Belarus, Turcia și țările europene în fusul nostru: România, Grecia, Bulgaria, Estonia, Letonia, Lituania și altele”, precizează CEC.

Pentru aceste scrutine, potrivit CEC, au fost tipărite peste 3,6 milioane de buletine de vot, dintre care 865 de mii au fost distribuite secțiilor din afara țării. În buletinul de vot sunt incluși 23 de concurenți electorali.